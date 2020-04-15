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百靈電鬍刀 Ｘ 鬍鬚張聯名禮盒開箱　「剃鬍老張」帥氣潮T只送不賣

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▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖、影／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

德國百靈旗下知名的Braun電鬍刀，近期跨界與台灣老牌滷肉飯品牌鬍鬚張合作，不僅可透過手機玩AR來刮老張的鬍子，還推出百靈電鬍刀 Ｘ 鬍鬚張的聯名禮盒，把品牌的刮鬍造型器跟滷肉飯魯包擺在一起夠跨界了吧！還包括已剃鬍的帥氣老張潮T與小吃味菜單一同奉上，從臉到上半身都潮翻了。

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

在台灣最有名的鬍子之一，鬍鬚張臉上的那「一把」絕對在榜內，德國百靈電鬍刀近期與這件60年老店合作，要幫老張修修臉，玩出產品與知名LOGO的創新力，除了可用手機掃描QR Code下載刮鬍濾鏡，用自己創意幫鬍鬚張「換新鬍」之外（沒人好奇全刮乾淨會長怎樣嗎？），將刮好後照片分享到活動頁面，還可換品牌500元購物金與小碗滷肉飯。

此外，還合作推出Seeding跨界聯名禮盒，除了有帥氣已修鬍的老張作盒面，裡面也很有看頭，一開箱便見到氣勢很足的Braun 3系列電鬍刀，搭配鬍鬚張可以用來配飯的「黃金粹魯包」，以及輕薄可攜帶的鬍鬚張行動電源，禮盒下方則是只送不賣的聯名潮T。

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

聯名潮Ｔ上則有帥氣老張與百靈電鬍刀圖樣，背面則很有巧思的縫上店內小吃點菜單，讓你看著看著都餓了，不妨順便煮碗白飯配個粹魯包直接解饞吧！

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲鬍鬚張聯名潮T。（圖／恆隆行提供）▲鬍鬚張聯名潮T。（圖／恆隆行提供）

▲鬍鬚張聯名潮T，尺寸為F Size，屬於較寬鬆的版型，女生穿可能會有點過大喔。（圖／記者蔡惠如攝、恆隆行提供）

盒內的Braun 3系列310s為可充電式的乾濕兩用電鬍刀，並有LED螢幕顯示低電量或電池狀態，具有100-240V電壓自動調整功能，充電1小時可使用20分鐘，包裝內除了方便易攜帶的充電器，還附有5款不同尺寸的修剪器，能依照自己想修剪的鬍型做替換選擇。

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈與鬍鬚張聯名禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

另外，4／14至6／30期間，針對全台百貨恆隆行專櫃、燦坤3C、全國電子、家樂福、愛買通路，購買指定機種電鬍刀，就能獲得「老張潮牌」的聯名款潮T或聯名行動電源。

關鍵字：

百靈, 電鬍刀, 修容器, 鬍鬚張, 潮Ｔ, 跨界, 聯名, 禮盒
fashion.net

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