周杰倫、菲董也愛穿Pink！盤點5雙球鞋搭配「粉色口罩」帥得剛好

編輯／Duke 圖／翻攝自New Balance官網、DSM官網、Adidas、StockX、IG@hanzuying、@jaychou

誰說男生不能穿戴粉色單品！日前有男童害怕被議論，所以不敢戴粉色口罩上學，使得粉色效應持續在台灣擴大。然而，為了呼應顏色不分性別，編輯特地整理以下5款搭配粉色口罩的最佳鞋款，以支持只要喜歡，不論什麼顏色都可以的理念。

1.New Balance 850

復古回歸的New Balance 850，是1996年推出的鞋款。該鞋款在外觀設計部分捨棄經典Logo，將其移植到鞋後跟，並採用波浪狀與不對稱剪裁製成，而這雙以玫瑰粉為主的配色，也因注入的粉霧調性低調好搭，使得男性穿上也非常適合。

2.COMME des GARÇONS PLAY X Converse Chuck 70

受到眾人喜愛的川久保玲 X Converse愛心鞋，終於在近期上架全新配色，這次的新色中包含亮眼的粉色，並且尺寸涵蓋男、女，各位情侶還不趕緊買起來！

3.Pharrell x Adidas Originals Hu NMD「Holi Festival」

由菲董（Pharrell Williams）攜手Adidas打造的Hu NMD系列，至今推出多個極具收藏價值的鞋款。其中這雙在2018年發售的配色，從印度傳統色彩節「Holi Festival」汲取靈感，並以渲染手法營造獨特視覺效果，是一雙頗具特色的鞋款。

4.Off-White X Nike Zoom Fly

在2018年底登場的Off-White X Nike Zoom Fly共帶來兩款配色，分別為粉色與黑色，以粉色為主軸的「Fuchsia Pink」，承襲Zoom Fly既有的半透明紗線鞋面，同時注入橘色補丁、標語等Off-White元素，男生穿上也相當搶眼喔！

▲周杰倫日前曬Off-White x Nike聯名鞋，還寫下自己是「Pinkholic（對粉色上癮者）」。（翻攝自IG@jaychou）



5.Nike SB X Air Jordan 1「Light Bone」

去年3月與「Lakers」一同發售的「Light Bone」，外觀主打灰、白色調，不過，由於該鞋款採用「刮刮樂」設計，因此外層配色將隨時間慢慢褪色，進而顯露隱藏的粉色鞋面。

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