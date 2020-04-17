石原聰美剛出道是肉肉臉！勤練3招消除嬰兒肥　瘦出下巴V線條

石原聰美剛出道時是肉肉臉，而且下巴線條不明顯，不過現在卻成為日本國民女神，他自己就在節目中表示過，他的下顎線條其實是練出來的！以下就分享3招練下顎線的方法，持續三天就可以緊實臉部線條，就算天生雙下巴也可以練成小V臉！

STEP 1：按壓滑推

首先雙手成握拳姿勢，抬頭45度，並以大拇指按壓下頷邊緣凹處，由下往上按壓3分鐘，並記得特別著重耳朵附近，能夠加強淋巴循環，瘦雙下巴！兩邊都做完一次後，再分別從下顎角回推3分鐘。每天做可以讓下顎線條更明顯，對於天生下頷線條不明顯的人很有用！

STEP 2：脖頸拉伸

首先頭部往一側倒，舒緩肩頸線條，並將手指縮成爪子狀，反手扣住下頷線條，向上提拉下顎角，每次持續10-15秒，左右交替循環，這一步跟上一步驟一樣可以刺激淋巴，並讓下顎角線條更好看，避免咀嚼肌生成，天生國字臉也可以改善～

STEP 3：下頜線拉伸

首先抬頭向天花板看，並抬起下巴上揚，張開嘴巴後伸出舌頭頂向天花板方向，下巴拉伸程度越大越好。每次拉伸10秒，每天重複做5次。這一步可以運動到平常不容易動到的雙下巴肉，如果天生雙下巴，或是下巴肉易鬆弛的人，可以使用這一方法緊實下巴線條！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠Abby芳芳、cherri[チェリー]、hairextensions4u.us

【延伸閱讀】

韓國女團3招「瘦腿肚」動作！韓妞實測一週腿圍少5公分，粗壯蘿蔔腿立消，秒有同款美腿(beauty美人圈)



「眼皮下垂」老10歲！美容師親授「內雙變外雙」眼周按摩法，拯救腫泡內雙、眼皮鬆弛(beauty美人圈)



宋慧喬新畫報初戀感爆棚！蟬聯最佳整形範本十年，整形醫師分析「方臉美女」標準(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。