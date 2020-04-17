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石原聰美剛出道是肉肉臉！勤練3招消除嬰兒肥　瘦出下巴V線條

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石原聰美剛出道時是肉肉臉，而且下巴線條不明顯，不過現在卻成為日本國民女神，他自己就在節目中表示過，他的下顎線條其實是練出來的！以下就分享3招練下顎線的方法，持續三天就可以緊實臉部線條，就算天生雙下巴也可以練成小V臉！

▲石原聰美下巴按摩。（圖／美人圈）

STEP 1：按壓滑推

▲石原聰美下巴按摩。（圖／美人圈）

首先雙手成握拳姿勢，抬頭45度，並以大拇指按壓下頷邊緣凹處，由下往上按壓3分鐘，並記得特別著重耳朵附近，能夠加強淋巴循環，瘦雙下巴！兩邊都做完一次後，再分別從下顎角回推3分鐘。每天做可以讓下顎線條更明顯，對於天生下頷線條不明顯的人很有用！

STEP 2：脖頸拉伸

▲石原聰美下巴按摩。（圖／美人圈）

首先頭部往一側倒，舒緩肩頸線條，並將手指縮成爪子狀，反手扣住下頷線條，向上提拉下顎角，每次持續10-15秒，左右交替循環，這一步跟上一步驟一樣可以刺激淋巴，並讓下顎角線條更好看，避免咀嚼肌生成，天生國字臉也可以改善～

STEP 3：下頜線拉伸

▲石原聰美下巴按摩。（圖／美人圈） 

首先抬頭向天花板看，並抬起下巴上揚，張開嘴巴後伸出舌頭頂向天花板方向，下巴拉伸程度越大越好。每次拉伸10秒，每天重複做5次。這一步可以運動到平常不容易動到的雙下巴肉，如果天生雙下巴，或是下巴肉易鬆弛的人，可以使用這一方法緊實下巴線條！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠Abby芳芳、cherri[チェリー]、hairextensions4u.us

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

石原聰美, 下巴, 下顎, 瘦臉, 按摩
fashion.net

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