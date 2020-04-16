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楊冪大長腿讓人超羨慕！塑形、消贅肉全靠運動3步驟　在家就能輕鬆做

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大冪冪的大長腿討論度一直非常高，身高168的他，一雙腿不只超過全身2/3，超精緻、零贅肉的腿型更是名不虛傳！以下就教大家三招，一週就可以瘦出大腿縫，而且連最難瘦的蘿蔔腿、大腿兩側贅肉都可以消！

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

STEP 1：交叉下放式

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

首先平躺在瑜伽墊上，雙手放身體兩側平衡，雙腳伸直向上抬起，兩腳交叉在一起，注意臀部需緊貼瑜伽墊，腹部保持持續發力，接著膝蓋微彎、雙腿下放，保持身體不晃動，慢慢放下後再緩慢抬起，這一組動作幫助矯正臀型、腿型，也能瘦大腿後側贅肉！除此之外，做這個動作時可以微抬下巴，也有瘦雙下巴的功用。這組動作做30次，每天2組。

STEP 2：側躺提腿式

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）
 第二步換成側躺，用手支撐瑜伽墊保持身體穩定，接著伸直雙腿，並盡可能綳直腳背。收緊腰腹，並向上抬起上側的腿，保持腰部穩定，收緊身體不晃動，持續支撐直到大腿外側有酸痛感再放下。這組動作主要能夠瘦大腿內外側和臀部，一側做30次，兩側為一組，每天重複2組。

STEP 3：脛骨內外側按摩

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

最後一步就是按摩脛骨內外側！這一步能夠幫助消蘿蔔腿，還有矯正O型腿、X型腿的功效！首先雙手手掌心平貼小腿上、下，並以雙手拇指由上往下用力按壓內側脛骨。接著改以手握拳頭，由上到下按摩外側脛骨。這一步每天做五次。

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠楊冪、小紅書＠西柚姐姐、＠有光生活馆

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

楊冪, 瘦腿, 運動, 瘦身
fashion.net

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