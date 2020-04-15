Alice+Olivia設計娃娃口罩超暖心！Zegna 西裝線改產28萬件醫療服

記者鮑璿安／台北報導

新冠疫情升溫促使全球團結一致，美國設計師品牌Alice+Olivia 發起捐助口罩的善舉，首輪就會捐出5000片給林肯醫院和布朗克斯的蒙特菲奧雷醫療中心，並且印製上品牌經典墨鏡娃娃肖像，展現十足暖意；義大利精品男裝Ermenegildo Zegna也投入生產28萬件醫療工作服，數目相當可觀。

▲Alice Olivia首輪捐出5000片給林肯醫院等醫療機構，民眾官網購買也能做公益。（圖／品牌提供）

美國疫情持續蔓延，設計師品牌Alice+Olivia也宣佈將投入口罩生產線，品牌執行長表示：「戴口罩是我們保護彼此和減少社區傳播的共同責任。讓我們 #MaskTogether （一同戴起口罩），與在前線抗疫的所有醫療人員們共度時艱。」隨即宣告在首輪捐出5000片給林肯醫院和布朗克斯的蒙特菲奧雷醫療中心，以及紐約市安全地平線安全中心和亞利桑那州的文斯爾癌症中心，以表抗疫決心。

不光如此，Alice+Olivia的口罩依舊保留滿滿設計元素，不僅將品牌經典的墨鏡女孩肖像 「Stace Face」以滿版方式注入其中，布口罩材質更能水洗重複使用，第二輪也會開放外界於官網購買，並且只要民眾購買的同時，品牌就會同步捐贈相同數目給醫療界，公益善舉十分暖心。

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同時，義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞）也將諾瓦拉與門德里西奧的工廠改造，目標生產28萬件醫療工作服，由Pratrivero SpA生產的無紡布製成。其中，有25萬件將被運往義大利皮埃蒙特地區以應對抗疫的迫切需求，其餘的3萬枚將被分發到瑞士提契諾州，口罩也處於製造階段。據了解，品牌高層規劃了300萬歐元（約台幣9860萬）的個人捐款援助民防部門，一肩扛起社會責任。

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