fb ig video ETtoday search mobile

Alice+Olivia設計娃娃口罩超暖心！Zegna 西裝線改產28萬件醫療服

>

記者鮑璿安／台北報導

新冠疫情升溫促使全球團結一致，美國設計師品牌Alice+Olivia 發起捐助口罩的善舉，首輪就會捐出5000片給林肯醫院和布朗克斯的蒙特菲奧雷醫療中心，並且印製上品牌經典墨鏡娃娃肖像，展現十足暖意；義大利精品男裝Ermenegildo Zegna也投入生產28萬件醫療工作服，數目相當可觀。

▲Alice+Olivia。（圖／品牌提供）

▲Alice+Olivia。（圖／品牌提供）

▲Alice+Olivia。（圖／品牌提供）

▲Alice Olivia首輪捐出5000片給林肯醫院等醫療機構，民眾官網購買也能做公益。（圖／品牌提供）

美國疫情持續蔓延，設計師品牌Alice+Olivia也宣佈將投入口罩生產線，品牌執行長表示：「戴口罩是我們保護彼此和減少社區傳播的共同責任。讓我們 #MaskTogether （一同戴起口罩），與在前線抗疫的所有醫療人員們共度時艱。」隨即宣告在首輪捐出5000片給林肯醫院和布朗克斯的蒙特菲奧雷醫療中心，以及紐約市安全地平線安全中心和亞利桑那州的文斯爾癌症中心，以表抗疫決心。

不光如此，Alice+Olivia的口罩依舊保留滿滿設計元素，不僅將品牌經典的墨鏡女孩肖像 「Stace Face」以滿版方式注入其中，布口罩材質更能水洗重複使用，第二輪也會開放外界於官網購買，並且只要民眾購買的同時，品牌就會同步捐贈相同數目給醫療界，公益善舉十分暖心。

同時，義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞）也將諾瓦拉與門德里西奧的工廠改造，目標生產28萬件醫療工作服，由Pratrivero SpA生產的無紡布製成。其中，有25萬件將被運往義大利皮埃蒙特地區以應對抗疫的迫切需求，其餘的3萬枚將被分發到瑞士提契諾州，口罩也處於製造階段。據了解，品牌高層規劃了300萬歐元（約台幣9860萬）的個人捐款援助民防部門，一肩扛起社會責任。

►【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產口罩、防護衣、乾洗手一次看

►染疫過世Sergio Rossi品牌進駐遠百A13　店面藏鞋王創作已成絕響

關鍵字：

武漢, 肺炎, 新冠, 疫情, 口罩, 醫療服, 美國, 設計師, 品牌, Alice+Olivia , 義大利, 男裝, Ermenegildo Zegna
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

吵架必輸星座Top 3 ！雙魚超容易被說服、第一名開口就弱掉

吵架必輸星座Top 3 ！雙魚超容易被說服、第一名開口就弱掉

《夫婦的世界》52歲金喜愛肉體不輸小三　凍齡美貌就靠這3招

《夫婦的世界》52歲金喜愛肉體不輸小三　凍齡美貌就靠這3招

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

情侶同居的16個真相，搶被子、互推洗碗是常態！網推：超中肯 Hello Kitty大遊行扭蛋排排站好療癒！布丁狗、美樂蒂穿貓咪裝混入隊伍萌翻 400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵 謝金燕也帶頭挺粉色！Paul Smith桃紅西裝、樂福鞋男生穿才吸睛 李晶晶自爆女兒6歲前沒外食過　站台LE CREUSET大秀料理魂 Red Velvet隊長Irene童顏水透肌　靠「小粉橘」素顏也像上妝般美 安格斯12星座一周運勢4/13-4/19　獅子、處女、雙魚壓力太大，累了就多休息啊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面