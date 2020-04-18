天氣漸熱Jessica、IU換上超萌丸子頭！依髮量多寡來學3款簡易綁法

雖然天氣還帶有涼意，但隨著時節推移夏天即將來臨，每個女孩、女星都愛綁丸子頭/包包頭，讓脖子透透氣消消暑。不過綁包頭若是比例沒抓好、太小顆，很容易顯老氣，若不小心收太緊也很拉扯頭髮，頻頻斷髮！

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 上午 7:33 張貼

髮型師分享3款這個春夏不容錯過的丸子頭綁髮教學，髮量少也能綁，且不用將頭髮用力往後梳，就能擁有大顆又蓬鬆的包包頭！讓我們和女星一起，當個嫩度無敵的美少女吧！

在 Instagram 查看這則貼文 （@ggoo.zz）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 下午 6:20 張貼

包包頭/丸子髮型1：編織丸子頭

這款髮型很適合扁塌、細軟髮的女孩嘗試，透過魚骨編搭配碎髮，可以簡單製造頭髮空氣感，讓髮型輕盈有活力。此外，這個編髮也很適合日常與跑趴切換使用，白天是活潑可愛的丸子頭，晚上將包頭放下後會變成女人味十足的水波紋捲髮，可甜可鹹讓人愛不釋手！

STEP1：綁一個馬尾。小技巧在於，馬尾最理想的高度是在「兩側耳朵往後腦杓的水平線上」，以避免太高髮量不夠，太低顯老氣唷！

STEP2：將馬尾編織成魚骨編，並抽出少量碎髮。

STEP3：最後，將魚骨編髮纏繞髮圈，並用黑色髮夾固定，就完成囉！

>> 影片看髮型師手把手教學！

在 Instagram 查看這則貼文 "차홍리뷰" 공식 인스타그램（@chahong_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 下午 8:00 張貼

包包頭/丸子髮型2：花瓣丸子頭

髮量少、髮絲稀稀落落，總做不出好看髮型？快試試這個綁髮技巧，簡單就能有大顆蓬鬆丸子頭囉！髮型關鍵在先綁一顆對折的半馬尾做為包頭雛形，接著把髮絲收乾淨，頭髮就能無痛增量。

STEP1：先綁一個馬尾，不過馬尾最後的頭髮不要抽出來，形成半馬尾的造型。

STEP2：將剩餘下來的馬尾編織成魚骨編，並抽出碎髮髮絲。

STEP3：將編髮纏繞髮圈，再用黑色髮夾固定，就大功告成囉！

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더 청담점 김여정（@yeovvun）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 6 日 下午 7:07 張貼

而髮量多的女孩也可以用同樣步驟來綁丸子頭，不過異於前者，在STEP2時我們改用雙股螺旋的方式編織頭髮，且不要抽出碎髮，這樣能讓頭髮乖乖聽話貼整齊，包頭也不會過度大顆。

>> 影片可以看髮型師教學！

在 Instagram 查看這則貼文 "차홍리뷰" 공식 인스타그램（@chahong_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 29 日 下午 8:44 張貼

包包頭/丸子髮型3：蝴蝶丸子頭

最後，手邊只有一條髮圈怎麼辦？不慌不慌，髮型師教大家用反折的小技巧，做出溫柔氣質的蝴蝶丸子頭！

STEP1：先將所有頭髮抓成一束低馬尾。（握在虎口處）

STEP2：接著用手掌當比例尺（中指＋無名指＋小指），往回對折頭髮，爾後用髮圈固定。

STEP3：將剩餘的頭髮順時鐘繞在髮圈上，遮蓋著髮圈，再將最後的髮尾收纏繞的頭髮中。

STEP4：用黑夾稍作固定，溫柔小姊姊必備的氣質低包頭就完成囉！

>> 影片可以看逐步驟教學！

在 Instagram 查看這則貼文 "차홍리뷰" 공식 인스타그램（@chahong_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 16 日 下午 9:10 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自IG@chahong_official、@yeovvun

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