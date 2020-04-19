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全智賢、秀智都是內雙美女！掌握妝容3重點　小眼睛一樣超會放電

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內雙眼型的人除了眼睛容易腫泡之外，很多人為了放大雙眼也會把眼妝越畫越粗，不過這樣反而更顯眼睛小！不過韓國明星宋慧喬、全智賢、IU、辛睿恩等居然也都是內雙眼型，而且在鏡頭前眼睛看起來還是很有神～如果想要矯正內雙眼型，參考以下這幾位大勢韓星的眼妝絕對沒錯！

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

內雙韓星代表1：全智賢、秀智

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

全智賢跟秀智都是很經典的內雙眼女星，而且兩人的眼型也很相似～都是眼摺比較窄、且眼頭有點蒙古摺的眼型！這種眼型比較容易顯腫泡、畫眼妝也很容易吃妝～如果眼妝太濃更會把眼睛壓小！

全智賢、秀智內雙眼妝重點：無辜小狗眼眼線

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

全智賢跟秀智的眼妝都比較著重在眼線，尤其是帶點微微下垂、無辜感的小狗眼眼線是他們最常畫的！因為眼摺比較窄的關係，所以兩人畫眼線的大重點就是越細越好～這樣可以增加有神度，但又不會讓眼妝變粗糙！

#無辜小狗眼眼線畫法

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

內雙眼型的人畫小狗眼眼線可以先從眼尾畫起～從眼角ㄑ字拉出一長線，並往上連接至睫毛根部，將中間的空洞填充完成後，就可以沿著睫毛慢慢往前填補，如果也有蒙古摺問題的女孩，可以省略眼頭部分，這樣眼妝反而會看起來更乾淨！

內雙韓星代表2：IU、 Hani

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

第二組內雙眼型的代表就是IU跟Hani啦！IU跟Hani的共同點是兩者的眼型都是一隻眼睛偏內雙、一隻偏外雙，而且整體眼型更圓一點點～所以兩人的眼妝重點會比較著重在平均兩邊眼型。

IU、 Hani內雙眼妝重點：臥蠶

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

兩人不管是舞台妝還是私底下的淡妝，眼妝的共同點就是「臥蠶」！就算只是淡淡的眼妝，也會加上深邃臥蠶，讓整體眼睛看起來更有微笑感、放大雙眼之外，也能讓大小眼的狀況比較不明顯！

#內雙臥蠶畫法

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈） 

首先第一步就是使用白色眼線膠筆或是遮瑕膏，填滿下眼瞼處靠近眼角ㄑ字的地方，這樣可以增加眼白範圍、放大眼睛～第二步則使用淺色珠光眼影畫在臥蠶處，如果想要低調一點，可以使用霧面膚色、象牙白色眼影會更自然！接著在臥蠶下方用淺咖啡色眼影輕輕掃上陰影即可～

內雙韓星代表3：宋慧喬、辛睿恩

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

最後一組內雙眼的韓星就是宋慧喬跟辛睿恩！兩人的內雙都是屬於雖然眼頭有些微蒙古摺，但是眼尾眼摺都比較寬的類型，因此他們的眼妝也比較好畫，只要注意不要再將眼尾的眼摺擋住即可！

宋慧喬、辛睿恩內雙眼妝重點：睫毛

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

因為兩人的內雙狀況不嚴重，所以眼妝重點會著重在放大雙眼、不遮住眼摺為主！平時畫淡妝時的眼妝更是以「睫毛」為主，能夠拉開上下眼眶的距離，在視覺上增加眼摺寬度～

#內雙睫毛畫法

1.夾睫毛

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

首先第一步就是先夾睫毛！如果睫毛比較短的女孩，建議使用三段式夾睫毛方法，這樣睫毛就可以站得超翹～首先第一段先夾睫毛根部，大約停留10-20秒，再往上夾中段、頂端的睫毛，如果覺得不夠翹，可以一直重複這個循環，直到睫毛開屏為止！

2.刷睫毛

▲內雙眼妝畫法。（圖／美人圈）

夾完睫毛之後，先使用睫毛定型液，讓睫毛可以站得更持久、穩固。睫毛膏則可以搭配細節睫毛膏，因為內雙眼型的人如果睫毛刷得太濃密反而會不平衡，根根分明的睫毛不只讓眼妝看起來更清爽，還能增加眼睛寬度！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@二馬Silver2ma、@搖滾阿茅、@驢驢是我、@秋秋又可愛了、@早安艾米米、MSN.com、STONEHENgE、더팩트、Wattpad、秀智IG、辛睿恩IG、宋慧喬IG、IU IG、 Hani IG、IG@j.estina_official

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

內雙, 眼睛, 眼妝, 眼線, 臥蠶, 全智賢, 秀智
fashion.net

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