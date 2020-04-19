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楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋

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▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪微博）

▲楊冪近日現身機場，私服造型難得失誤引發熱議 。（圖／翻攝自楊冪微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪熱度始終居高不下，日前她現身機場，換上一身簡潔私服，即便口罩毛帽全到位依舊被粉絲們一眼認出；不過視線向下一看，楊冪穿著黑色亮面緊身褲卻撞型「塑膠袋」，造型難得失誤引發粉絲兩極評價。

▲楊冪 。（圖／CFP）

▲楊冪低調現身機場， 穿著Ader Error寬鬆黑色西裝內搭CELINE條紋背心。（圖／CFP）

楊冪近期因感情生活不斷登上新聞版面，日前她低調現身機場，換上南韓品牌Ader Error寬鬆黑色西裝，內搭CELINE條紋背心營造率性氣息，看得出為了造型煞費苦心，然而身為adidas Originals 的代言人楊冪也不忘敬業地在肩下挎包帶貨一波，即便口罩、毛帽戴好戴滿星味依舊十足，讓粉絲們一眼認出。

▲楊冪 。（圖／CFP）

▲楊冪 。（圖／CFP）

▲上身造型完美卻被網友發現黑褲撞型塑膠袋。（圖／CFP）

不過視線向下移動，楊冪招牌鉛筆腿忽然顯現，卻穿著亮面質地的黑色緊身褲，雖是包覆腿型的設計，也讓原本就有的抓皺更為明顯，與黑色膠帶神似，使得私服造型鮮少失誤的楊冪獲得粉絲兩極評價：「楊冪最近私服怎麼了」、「這是黑色塑膠袋嗎」、「皮褲真心不懂」，當然也有粉絲聲援表示楊冪身材還是很好。

即便如此，楊冪出鏡COSMO五月封面就立刻雪恥，換上黑色西裝以及GUCCI透視洋裝大展氣場，時而坐在椅子上時而翹腳，整體造型相當俐落。楊冪頂著中分長髮與清淡妝容，五官深邃之餘表現力亮眼，顯然絲毫不受網友評論影響。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

楊冪, 私服, 女星, adidas Originals, Ader Error, CELINE, 機場時尚
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