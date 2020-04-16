2020精選浪漫粉色手袋！LV玫瑰奶茶包、Marc Jacobs櫻花粉餐盒少女必收

編／Linda

春天到來，各大品牌都紛紛推出浪漫粉色系手袋，從迷你包、手提包到肩背包都有，魅力無窮的玫瑰粉、櫻花粉光看就心情超好，《ET Fashion》整理出2020精選粉色包，想換新包的少女們一起來看看該入手哪一款吧！

Dior 30 Montaigne 玫瑰粉頂級小牛皮包

以品牌地址命名的30 Montaigne一直廣受許多女星歡迎， 金屬扣環CD為創辦人迪奧先生的縮寫，2020這款春夏玫瑰粉質感滿分，散發濃濃優雅氣息，寬肩帶設計方便又有型。

▲售價 105,000元（圖／翻攝自DIOR官網）

Marc Jacobs 櫻花粉餐盒包



除了Snapshot相機包，Marc Jacobs近兩年超火紅的主打款還有The Box餐盒包，以學生時期的午餐盒為靈感，櫻花粉配色外加小巧可愛的方形造型擄獲少女心。

▲售價15,100元（圖／翻攝自Marc Jacobs官網）

LV Capucines BB 玫瑰奶茶色

LOUIS VUITTON（路易威登）誕生於2013年的Capucines系列，以袋口LV切割為標誌，粉霧浪漫配色內襯亮面小牛皮，雙層隔間，可手提或以肩帶肩背及斜背攜帶，實用性高。

▲售價 185,000元（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

Gucci GG Marmont 粉霧皮革肩背包

Gucci熱賣包款GG Marmont於2020推出柔和色系，經典雙G Logo和蠟筆粉色超應景春夏，有肩背包和手提包等選擇，符合不同需求。

▲售價57,800元（圖／翻攝自Gucci官網）

Gucci GG Marmont 粉霧皮革手提包

▲售價60,300元（圖／翻攝自Gucci官網）

Loewe Gate Mini 淡粉肩背包

Loewe Gate馬鞍包的生火程度是蔓延全球的等級，經典扭結和內裡高端皮革都可以看出工藝的精緻，如此受歡迎的款式怎麼能少了粉色配色呢！



▲售價45,000元（圖／翻攝自Loewe官網）

Charles & Keith 嫩粉色粗鍊條迷你包



如果偏好平價包款的話，一定要考慮小CK鏈帶包，今年推出粉嫩迷你包款，一揹上就擁有街頭甜心的氣質。

▲售價1,590元（圖／翻攝自Charles & Keith官網）

►玫瑰金大理石紋、粉紅色漸層腮紅 盤點3大仙氣系彩妝單品



►星巴克竟然出唇膏！超美櫻花杯縮小變積木 只送不賣超想要

