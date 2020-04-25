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「享受無聊」是愛情長跑的關鍵！不刻意放閃、一起宅在家更能維持熱戀

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▲▼ 「享受無聊」竟是愛情長跑的關鍵？掌握3大相處準則，老夫老妻也能宛如熱戀期。（圖／Bella儂儂提供）

即使你經歷過無數場戀愛，但說到維持愛情熱度與持久度的方法，不論是誰都會毫無頭緒！想想與身旁伴侶過了3個月熱戀期，甚至跨過1年的分水嶺後，好像腦中就會出現「相處枯燥乏味讓人膩口」的念頭～但其實「享受無聊」才是愛情長跑的關鍵！掌握3大相處準則，老夫老妻也能甜蜜地宛如熱戀期。

享受無聊是愛情長跑關鍵

▲▼ 「享受無聊」竟是愛情長跑的關鍵？掌握3大相處準則，老夫老妻也能宛如熱戀期。（圖／Bella儂儂提供）

其實情侶間相處時間過1年就像跨入更高階的關卡，甜言蜜語不再那麼悅耳，而調情的小舉動有時都顯得多餘，取而代之的是樸實、無聊、沒有新鮮感的生活娛樂！你一定有發現，現在的你與交往許久的情人間假日的行程有50%的機率都宅在家，但這樣的相處步調不一定不好！現代人花太多時間在網路社群上，而看著網紅部落客們多采多姿的生活，心中難免會想比較，但複雜的有趣行程與甜蜜驚喜，往往會造成伴侶無形的壓力，久而久之感情自然就會走下坡。

▲▼ 「享受無聊」竟是愛情長跑的關鍵？掌握3大相處準則，老夫老妻也能宛如熱戀期。（圖／Bella儂儂提供）

而享受無聊的定義其實很簡單，不是刻意接受枯燥乏味的情侶生活，而是享受陪伴這件事，就算長假期間只是兩人窩在被窩追劇，或是三餐不出門只叫外賣，甚至各自在家工作忙自己的事情，看似平淡乏味的生活步調若是你能樂在其中，並享受它，它將會是你們愛情長跑的關鍵點！

不刻意放閃更能保鮮

▲▼ 「享受無聊」竟是愛情長跑的關鍵？掌握3大相處準則，老夫老妻也能宛如熱戀期。（圖／Bella儂儂提供）

每到情人節、聖誕節，亦或者跨年連假，打開IG、Fb肯定充斥著無數對情人的放閃照，看著他人拍出甜蜜生活，甚至每兩三天紀錄一次，每個女人難免都會出現不服輸的念頭！但仔細回想，每天放上甜蜜放閃照告訴大家你們有多恩愛的同時，是不是忽略了你們最真實的相處呢？更有多數人為了維持自己的顏面，把放閃成了既定公式，不過一旦感情出現了裂痕，這些攤在陽光下的照片、影片與記憶，反而會成為撕碎感情的致命兇手！

居家相處比往外跑更能增溫

▲▼ 「享受無聊」竟是愛情長跑的關鍵？掌握3大相處準則，老夫老妻也能宛如熱戀期。（圖／Bella儂儂提供）

大多數人總以為情侶間就是要製造滿滿甜蜜回憶，因此每到假日都安排出游、踏青等行程，雖然豐富的活動安排能讓感情立即增溫，但其實居家相處比起往外跑更能紮穩感情基礎！人除了工作有幾乎有3/2的時間都待在家，而生活習慣、睡覺習慣、在家的種種小癖好，也只有最親密的人看得到，想要讓長跑的熱度不減，與其規劃遠行，不如留給彼此一個待在家相處的時間吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

愛情長跑, 熱戀期, 感情維繫, 情侶相處, 兩性關係
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