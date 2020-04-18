Balenciaga把凱蒂貓變包、Loewe粉紅小象！10款造型精品手袋滿可愛少女心

今年春夏，不少時尚品牌的設計師們紛紛將各種充滿童趣、動物圖案或可愛感的元素運用在包包及配飾上，無論是任何奇形怪狀的外觀或是可愛迷人的印花圖案，運用這些幽默感的小技巧、戴上這些萌到爆表的趣味設計單品，不只讓自己心情好，也可以當個療癒小甜心，讓人一見你就會心一笑！



1. Balenciaga







現任創意總監Demna Gvasalia很懂90後新世代年輕人的語言，推出多款讓粉絲們搶破頭的爆款設計，尤其一雙復古老爹鞋，更引領不少精品皆陸續跟進。而2020年春夏最新包包系列，Demna又再次創話題巔峰，直接將1974年誕生面世、日本動畫界的超級巨星Hello Kitty凱蒂貓化作靈感，做成大型手提包，將可愛裝進包包裡，讓人大喊一聲：「卡哇伊！」



2. Chanel







夏天到了，天氣好熱，靈機一動，不如把手上這款香奈兒的荷葉半圓包當作扇子拿來搧風吧！簡約銀黑皮革拼接，如花瓣形狀般的荷葉邊皺褶設計，為你帶來十足春天感的浪漫氣息。



3. Loewe







如果我有朋友送我Loewe的大象系列商品不管是斜背包、吊飾還是零錢包或手機殼，儂編我肯定都會很開心，因為這真是可愛到心底的一個超Q小物，任誰都抵擋不了它的萌呆樣。



4. Moschino







在創意總監Jeremy Scott的帶領下，每一次的Moschino大秀發表總是充滿著幽默、玩味的創意，當然除了服裝外，配件設計更是吸睛！你以為模特兒手上這盒只是她因為肚子餓所手拿來解饞的零嘴嗎？近看作工不得了，這款以小牛皮製成的「Crazy Fruit」圖案手拿包，上頭充滿精緻的手工珠飾縫繡，浮誇的好值得收藏。



5. Kate Spade







儂編小時後很愛看卡通，《湯姆與傑利》就是其中一部，雖然整集都只有一些特效音跟配樂，但牠們總能用豐富誇張的肢體表現出劇情，逗得我笑哈哈，而向來抓得住童心的Kate Spade，就很常推出設計可愛、療癒又實用的產品設計，加上平易近人的入手價格，更是深受小資女們的喜愛。春夏系列，也與《湯姆與傑利》卡通中的傑利鼠聯名，將這一隻機靈可愛的小動物融入在作品細節中，從顏色、款式到印花運用，都讓萌度大破表，好想收藏。



6. Gucci







真不虧是全球最有 “人氣最高” 的卡通巨星之一 --- 米老鼠，而同樣身為全球最具人氣指標的時尚品牌Gucci，也在這次的推出的一組系列單品中，從鞋包、衣服，甚至是腕錶上的圖案，完全圍繞這位迪士尼巨星，經典米黃色與檀木黑色相間的Mini GG Logo印花，與大小不一的米奇形象相互融合。除了呼應今年的鼠年生肖外，更洋溢著幽默精神與復古情懷。



7. Etro







這次傑利鼠可說是佔盡時尚版面，風光2020鼠年，才剛跟美國品牌Kate Spade合作完，馬上就飛來義大利與Etro著手聯名商品啦！單品攘括：上衣類、皮夾、鑰匙圈再到口袋巾，連襪子都有！並結合尚品牌最具代表性的「佩斯里花紋」（Paisley Scroll）草履蟲印花圖案，更讓整個聯名系列展現無比生動活潑。



8. Fendi







儂編覺得，Fendi自從推出Bugs小毛怪皮草吊飾系列之後，便真的很懂得如何以可愛的造型設計喚醒消費者的童心，僅用簡單的線條就勾勒出呆萌表情的包包吊飾，光看就讓你不禁噗哧的會心一笑，有夠Q〜



9. Fauré Le Page







不要動！把手舉起來！一開始初看到這品牌圖紋妳可能會誤會這是仿G牌的嗎？Well...儂編只能說那妳就有眼不識泰山了，這名叫「Fauré Le Page」的法國名牌，來路歷史可是大有來頭，全球店數不多，可說是真正時尚行內者才會知道的牌子。成立自西元 1717 年，初期專為皇家打造槍械、盔甲、軍箱、槍套等相關軍事用品，後期則轉型為皮件製造，至今已超過300年歷史，比你我熟知的Hermès、Louis Vuitton還是 Moynat等法國皮件世家都還更久！從包包甚至到吊飾，無不見以「槍套」為靈感的產品造型設計，是不是超可愛的呢！



10. Coach



這隻名為「Rexy」的可愛小恐龍，根本就是Coach的最佳吸「金」吉祥物，自從2015年首次出現在品牌的系列商品上之後，大受買家歡迎，變成每一季設計的固定班底，甚至紅到台北101店還特地另闢一間「Rexy」恐龍商品的限時Pop-Up Store，沒多久時間便銷售一空。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest、Moschino、Chanel、IG@Kkokakt、@Fauré Le Page、@Vampye、@Kate Spade、@Chipstory、@Tiffany_Taipei



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