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旅遊遇到壞天氣美照全泡湯！3款修圖App拯救你　灰濛濛也能陽光乍現

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出門旅遊最怕陰天，一方面要擔心下雨，一方面還要擔心美照昏昏暗暗不見陽光，求助PS大神一往一反浪費好多時間啊！各位少女們請放心～現在手機這麼發達就有號稱是「假陽光製造機」的App，讓你陰天也能陽光乍現！出國旅遊不再怕天氣霧濛濛，一點陰天也能變晴天，以下這幾款App請先存著備用！

PicsArt

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

第一個為大家帶來的是《PicsArt》在《小紅書》上可是赫赫有名，網美最愛用就是它！在家裡總是找不到好的角度拍照嗎？那就在臉上撒上夕陽的橘黃色光暈吧！上圖美美部落客的示範，是不是就像真的陽光一樣，其實只要簡單幾個步驟就能製造假陽光！

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

1.當然是要先下載《PicsArt》App，選擇一張最美但沒有光線的照片。2.點選工具→調節。3.修改色彩推薦最美夕陽光比例「亮度+20、飽和度+65、色溫+100」，不過各位還是必須依相片顏色做調整，才會比較自然。3.再點選橡皮擦工具，將不需要陽光的地方擦乾淨，可將陽光修成斜四方型，假裝是窗戶的感覺。

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

4.把照片儲存起來後再做二次修改。5.用筆刷工具再描繪一次想要的光線。6.把照片儲存起來後再做最後一次修改。7.把整體照片亮度調低30，增加自然感。8.超美的夕陽光美就完美了！還不快拿去騙小哥哥！

PICNIC

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

若是提到出國旅遊遇到壞天氣，儂編我可是感同身受！上個月到巴黎去度假，結果竟然一整個旅程都是大陰天，不論是跟艾菲爾鐵塔或是凱旋門拍照，都是一整個灰矇矇，天空陰森森臉也黯淡無光，美好的假期竟然就拍不出好照片，根本是白來！機警的旅伴就立馬發現了《PICNIC》這款App，完美拯救了我們的照片！

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

1.先選擇一張構圖不錯，但天空失敗的美照。2.可在下方選擇喜歡的天空特效，這次使用的是藍天白雲的「Ariel」。3.可依照需求調整雲量與場景顏色。4.不過這次儂編想走一個比較自然的感覺，所以雲量只拉到94，場景色則選擇72。5.若你喜歡走一個飽滿炸雲的好天氣路線，也可將兩者通通拉到100效果也不錯！

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

這款軟體除了可以製作假雲朵之外，其實對於本身天空就很美的美照也可以做變化！1.選擇一張喜歡的照片，並且有露出天空。2.這次想走一個夢幻夕陽風，所以特效選擇帶有彩色特效雲的「Sunset」。3.這款App精緻到連窗戶反射的玻璃也有一併修到。4.一樣不想走一個太浮誇的路線雲朵52、場景11。

Snapseed

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

若你不是走一個網美風，喜歡拍大自然也有假陽光製造機App可以造福你！這款《Snapseed》就能把霧濛濛的天空變得像仙境一樣漂亮，不過這比起《PICNIC》操作上就會有一點複雜，不過照片細緻度也會比較高！

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

1.一樣先選擇一張構圖好看，但天空失敗的照片。2.進入App後選擇工具→調整圖片。3.修改亮度+50、飽和度+80、氛圍+80、高光-100、陰影+10、暖色調-20。4.調整「暖色調」的部分可以使藍天或是海洋的藍變得更藍更好看。5.再選擇工具→突出細節工具→銳化，依照照片需求調整程度，使得照片更清晰無光暈殘影。

▲▼ 陰天也能變晴天！網美必收3款「陽光乍現修圖APP」人人都能成為PS大神 。（圖／Bella儂儂提供）

6.再回到工具→曲線，之後選擇「F02」特效，當然也可以選擇自己喜歡的特效做調整。
不過雖然上述介紹的App都有提供專業的數據，可以讓各位輕易上手，大家還是要照著自己照片風格做調整，才會看起來比較自然喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書@孟璐不做大哥好多年、@关做作

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

PS, 修圖APP, 拍照技巧, 網美, 實用APP
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