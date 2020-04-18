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「失戀用工作療傷原來是常態」　長大後面對愛情的3個無奈之處　

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash 

成年之後很多事情都變得無法如此執著，包括感情，因為就算失戀了隔天還是要打起精神工作，以前戀愛至上的人也漸漸被社會磨平棱角，當愛情和工作放在一起時，或許二話不說選擇工作，這就是長大後無奈的地方。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

1. 以前失戀是天大的事

還記得大家在學生時期，失戀簡直就是天大的事情，可以放下手邊一切重要的事情去療傷，約三五好友姐妹說說心事；不過轉眼間，哪怕失戀再難過，也要學習在隔天整理好情緒去上班，裝作沒有任何事發生的樣子，其實不是對愛情不在乎，而是成熟來得太快，只能逼自己去習慣。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 愛情和工作放在一起時，很多時候選擇了後者

成年人的悲哀就在於，以前覺得不會改變的事情都在不經意之間發生了變化，當愛情和工作放在一起時，很多時候選擇了後者，將過去那股對愛情執著的情感隱藏起來，因為每走一步才會慢慢發現，擦肩而過的人太多，唯獨維持自己的步調就不會耽誤一切。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 以前輕易進入感情

很佩服以前投入戀愛的勇氣，沒有那麼多的框架局限自己，反觀成年後卻羅列了各種要素，即便出現了還不錯的對象，也不敢輕易去想下一步，總是認為「維持現狀」才是最安全的，一個人雖然怕孤獨，但是兩個人更怕虧欠。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 曖昧, 單戀, 情侶, 生活
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