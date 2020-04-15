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Jennie科幻複製人大片嗨翻粉絲　當起眼鏡設計師每款都超燒

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▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、Gentle Monster官網

韓女團BLACK PINK成員Jennie時尚品味獨樹一格，「人間香奈兒」帶貨能力不可小覷，近期宣布將與南韓眼鏡品牌GENTLE MONSTER推出聯名系列，同時釋出一組與時尚攝影師Hugo Comte合作的形象大片，甚至還為此系列特別打造了一棟芭比屋場景「Jentle Home」，隨著消息陸續露出，讓粉絲們既興奮又激動，心癢難耐！

Jennie私下的眼鏡、墨鏡造型幾乎都是來自GENTLE MONSTER，這次與品牌聯手推出了四款鏡框與時髦眼鏡鍊，親自參與設計並示範，讓大家知道她不只是具備美貌的歌手，還能當位有才華的眼鏡設計師。

這組由Jennie與時尚攝影師Hugo Comte合作的形象照也相當有看頭，以「複製人」為主題，讓Jennie佩戴不同顏色款式的墨鏡，出現在同個場景的各個角落，在攝影師本身帶有點黑暗、銳利且不流俗的作品風格下，又增添了一分科幻視覺效果，與Jennie俐落的服裝與髮型搭配，頗有性感女特務的意象。

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲JENNIE - 1996，260美金。

JENNIE X GENTLE MONSTER系列將於4月21日正式上線，強調復古的粗框微貓眼墨鏡為本次亮點，命名1996正好為Jennie出生年份，充滿強烈的個人風格，彷彿戴上就能變身Jennie。此外，還有方框大鏡面款式KUKU，以Jennie的狗狗Kuma命名，以及時髦無框墨鏡、日常百搭的金屬圓框眼鏡，更加碼推出了兩款復古眼鏡鍊，不僅有著JENNIE字母的金屬掛飾，還與項鍊做結合，相當特別。

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲JENNIE - KUKU，260美金。

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲JENNIE - DAISY，260美金。

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲JENNIE - IN THE MOOD，250美金。

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲Jennie X Gentle Monster。（圖／翻攝自Gentle Monster官網）

▲JENNIE - ONYX BK，140美金、JENNIE - SUNLIGHT ，130美金。

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關鍵字：

Jennie, Gentle Monster, 聯名, 墨鏡, 眼鏡
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