Jennie科幻複製人大片嗨翻粉絲　當起眼鏡設計師每款都超燒

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@jennierubyjane、Gentle Monster官網

韓女團BLACK PINK成員Jennie時尚品味獨樹一格，「人間香奈兒」帶貨能力不可小覷，近期宣布將與南韓眼鏡品牌GENTLE MONSTER推出聯名系列，同時釋出一組與時尚攝影師Hugo Comte合作的形象大片，甚至還為此系列特別打造了一棟芭比屋場景「Jentle Home」，隨著消息陸續露出，讓粉絲們既興奮又激動，心癢難耐！

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 7:21 張貼

Jennie私下的眼鏡、墨鏡造型幾乎都是來自GENTLE MONSTER，這次與品牌聯手推出了四款鏡框與時髦眼鏡鍊，親自參與設計並示範，讓大家知道她不只是具備美貌的歌手，還能當位有才華的眼鏡設計師。

這組由Jennie與時尚攝影師Hugo Comte合作的形象照也相當有看頭，以「複製人」為主題，讓Jennie佩戴不同顏色款式的墨鏡，出現在同個場景的各個角落，在攝影師本身帶有點黑暗、銳利且不流俗的作品風格下，又增添了一分科幻視覺效果，與Jennie俐落的服裝與髮型搭配，頗有性感女特務的意象。

▲JENNIE - 1996，260美金。



JENNIE X GENTLE MONSTER系列將於4月21日正式上線，強調復古的粗框微貓眼墨鏡為本次亮點，命名1996正好為Jennie出生年份，充滿強烈的個人風格，彷彿戴上就能變身Jennie。此外，還有方框大鏡面款式KUKU，以Jennie的狗狗Kuma命名，以及時髦無框墨鏡、日常百搭的金屬圓框眼鏡，更加碼推出了兩款復古眼鏡鍊，不僅有著JENNIE字母的金屬掛飾，還與項鍊做結合，相當特別。

▲JENNIE - KUKU，260美金。



▲JENNIE - DAISY，260美金。



▲JENNIE - IN THE MOOD，250美金。



▲JENNIE - ONYX BK，140美金、JENNIE - SUNLIGHT ，130美金。



►説・流行／泫雅、Jennie私服大宗品牌UNIF超平價 韓星同款萬元可買一整套



►小禎戴櫻花粉新錶加碼秀4顆鑽 霸氣喊話：誰說鑽石要男人買？

►潤娥短髮新造型曝光！粉絲快要認不出評價超兩極：我覺得不行