全球運動品牌銷售黑暗期！Nike、愛迪達下滑75％　竟然還不是最慘

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由於全球受到新冠肺炎（COVID-19）影響，運動品牌關閉北美與歐洲地區的分店，導致品牌收益嚴重下滑，像是Nike、Adidas、New Balance、Vans的銷售額就下滑約75％，而Jordan Brand、Under Armour、Converse以及Skechers則是下滑最嚴重的品牌，由此可知，各大運動品牌正在遭受有史以來最慘重的打擊。

▲Nike銷售下滑。（圖／記者鄧光惟攝）

根據NPD集團的顧問麥特包威爾（Matt Powell）的報告指出，Nike在3月的最後一周下滑約75％，Jordan Brand、Under Armour等品牌則下滑80％，而擁有百年歷史的Brooks損失最少，只下滑約55％。

▲運動品牌銷量下滑。（圖／翻攝自IG@brooksrunning）

然而，包威爾也對細項進行分析，他表示由於民眾被實施禁令，沒有人能外出運動，因此鞋款的銷量銳減，其中，慢跑鞋、訓練鞋銷量減少70％，籃球鞋減少80％，而棒球、足球鞋的銷量更慘，幾乎沒有賣出半雙。

▲各大品牌鞋款銷量嚴重下滑。（圖／翻攝自IG@adidasoriginals）

與此同時，由於歐美地區的民眾無法前往健身房運動，考慮到人民的健康，Saucony、Brooks、Altra等專業慢跑鞋品牌開始改變營運策略，以促進人們的購買欲望，進而獲取收益。

不過，仍有市場專家表示，雖然各大運動品牌變更營運策略，並強調網路商店可以購買商品，同時銷售額也有所提升，但是仍然不足以彌補實體店面關閉所帶來的損失。

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