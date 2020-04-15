「最強小三」韓素希穿彩虹禮服秀美背　飄出仙女好氣質

▲韓素希身穿彩虹裝看起來很優雅。（圖／翻攝自xeesoxee IG）



記者李薇／綜合報導

韓素希在《夫婦的世界》裡面飾演小三爆紅，對大老婆金喜愛誇張又囂張的行徑，被網友稱為是「最強小三」，私下的她其實個性相當可愛又俏皮，跟戲劇裡面的模樣完全不同，最近她接受其他媒體的專訪，換上超美的彩虹洋裝，讓整個人看起來仙氣飄飄。

韓素希最近在個人IG分享受訪的影片，只見她換上一件彩虹色的禮服，紅黃藍的色澤展現出仙女般的氣質，露出性感的美背，簡約的裙襬線條看起來落落大方，一頭飄逸長髮綁出自然的公主頭，就像是女神下凡一樣。

▲韓素希在IG上走清新自然的風格。（圖／翻攝自xeesoxee IG）



這套神仙級穿搭出自Dior 2020年春夏成衣的設計「DIORAURA彩色無袖層疊長洋裝」，靈感是來自於Christian Dior先生的妹妹Catherine Dior珍藏的照片，照片中的她掩映於摯愛的百花叢中，所以這次的成衣系列，都以漸層繽紛的花朵色彩來打造，重現舊時的記憶。

在這季的設計裡，負責操刀的瑪麗亞•嘉茜婭•蔻麗（Maria Grazia Chiuri）應用了大量的暈染效果，以及刺繡、酒椰纖維的材質，創造出繽紛多樣的亮澤質感，透過這樣的工藝技巧以及技術，構築出一座葳蕤豐茂的夢幻花園。

▲韓素希被封為最強小三。（圖／翻攝自xeesoxee IG）