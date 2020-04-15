美魔女白襯衫搭卡地亞珠寶超正　同款手環與慵懶美洲豹來台了

▲莫妮卡貝露琪所戴的MAUNA雙色帝王托帕石手環來台展出14,600,000元，8.08克拉的長方形雙色帝王托帕石鑽戒12,500,000元。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

過往卡地亞（Cartier）在台灣舉辦的珠寶展總是星光熠熠，今年受新冠肺炎疫情影響，少了熱鬧的發表派對，但珠寶規模不減，今起至5月中舉辦為期一個月的預約制頂級珠寶暨腕錶以及古董珍藏系列作品巡迴展，展出超過400件總值逾50億元的作品，包括7套首度在台亮相的Magnitude系列、身價上億元的美鑽、討喜的美洲豹系列。

▲鑲嵌5.11克拉枕形莫三比克紅寶石的RED BOUCLE 鑽石手環（左）23,000,000元，TUTTI FRUTTI系列NARBADA手環26,700,000元。



與卡地亞友好的55歲義大利女星莫妮卡貝露琪（Monica Bellucci），曾穿白襯衫、白西裝褲，搭配此次來台展出的Magnitude系列MAUNA雙色帝王托帕石手環與項鍊入鏡，美魔女親自示範頂級珠寶不一定只能搭晚禮服，俐落褲裝也能撐起氣勢。

▲L'AVENTUREUSE美洲豹藍寶石頂級珠寶腕錶（左）26,700,000元，美洲豹趴在67.55克拉凸圓形切割橢圓形貓眼海水藍寶石的胸針13,200,000元。

▲吊墜可作為胸針佩戴的Éclosion雕刻寶石項鍊，49,900,000元。

除了設計感大膽強烈的Magnitude珠寶，經典的TUTTI FRUTTI系列、美洲豹作品也有新鮮設計，卡地亞引進集合方形雕花阿富汗祖母綠、瓜形切割緬甸藍寶石圓珠、紅寶石與藍寶石的NARBADA手環、耳環與戒指，展現水果錦囊設計之美；美洲豹作品則推出藍寶石串珠設計的珠寶錶，以及模樣慵懶、趴在67.55克拉凸圓形切割橢圓形貓眼海水藍寶石的美洲豹胸針。

▲2顆各重1.21與1.13克拉的豔彩藍色梨形鑽石與白鑽耳環（左）117,500,000元，2顆共重4.48克拉濃彩粉紅色梨形鑽石與白鑽耳環189,000,000元。

卡地亞同時蒐羅頂級彩鑽吸引藏家目光，一款鑲嵌2顆共重4.48克拉濃彩粉紅色梨形鑽石與白鑽耳環，以1億8900萬元定價稱霸此次珠寶展，緊追在後是各重1.21與1.13克拉的豔彩藍色梨形鑽石與白鑽耳環，身價同樣破億元。