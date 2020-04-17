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皮卡丘無線耳機粉絲必收！寶貝球實體化變充電盒　提示音是超萌pika叫聲

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編輯／Emily　圖／翻攝自tmall.com、gu-japan.com

《精靈寶可夢》的粉絲眾多，每次推出聯名商品總讓大家瘋搶，這次電競品牌Razer就和Pokémon合作，推出「皮卡丘無線耳機」，耳機本身用了鮮黃的皮卡丘配色，搭配的充電盒居然做成了寶貝球造型，跟卡通裡一模一樣的紅白球狀超級可愛，有了它真的可以變身寶可夢訓練師啦！

▲皮卡丘無線耳機。（圖／翻攝自tmall.com）

▲皮卡丘無線耳機。（圖／翻攝自tmall.com）

電競品牌Razer先前就和Pokémon合作過，推出鍵盤、滑鼠⋯等聯名商品。這次最新力作是將他們原本的Hammerhead True Wireless無線耳機，換成萌翻的皮卡丘版本，無線耳機的充電盒做成寶貝球模樣，逼真造型讓粉絲超想擁有。耳機顏色使用皮卡丘的代表黃色，鮮豔又顯眼，上頭還有皮卡丘圖案，是可以點按的觸控介面。

▲皮卡丘無線耳機。（圖／翻攝自tmall.com）

▲皮卡丘無線耳機。（圖／翻攝自tmall.com）

不只外觀吸引人，耳機戴上後的內建提示音居然是皮卡丘的「pika pika」叫聲，開機、藍牙配對、低電量⋯⋯，都能聽到皮卡丘在耳邊用萌萌聲音提醒，完全融化你的心。耳機本身是入耳式設計，還能防雨水、汗水潑濺，耳機單次充電可以使用3小時，配合充電盒可達到15小時續航。皮卡丘無線耳機售價999人民幣（約台幣4,257元）。

▲皮卡丘無線耳機。（圖／翻攝自tmall.com）

▲皮卡丘無線耳機。（圖／翻攝自tmall.com）

如果喜歡《精靈寶可夢》的話，日本服飾品牌GU也即將推出寶可夢聯名商品。除了服飾之外，有推出印了皮卡丘的帆布袋，可愛又實用，還有一款有著超大顆皮卡丘頭的手機殼，黃色的軟殼加上凸出的立體皮卡丘臉，超Ｑ模樣讓人無法抗拒，想通通收藏。這系列商品預計5/15在網路商店搶先販售，5/18在全台GU店鋪開賣。

▲皮卡丘無線耳機。（圖／翻攝自tmall.com）


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關鍵字：

Pokémon, 寶可夢, 無線耳機, 皮卡丘, 寶貝球, 精靈寶可夢
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