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日妞最愛修圖軟體Top5大公開　「日雜風」透明感美照輕鬆GET

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編輯／JJ 　圖／翻攝自手機截圖畫面

大家是否也曾疑惑，為什麼日本女生們的照片，都有一種「日雜風」的濾鏡感，讓肌膚看起來特別通透，場景也好乾淨清新，除了跟本身的化妝風格，也與修圖技巧有關，日前日本節目上便統計了現在日本年輕女孩們最愛用的拍照、修圖APP TOP5：

▲日妞愛用APP。（圖／翻攝自IG）

▲日妞充滿透明感的照片風格。（圖／翻攝自IG@shioritakesue、IG@toritori0123）

＃SODA

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

主打自然的修飾功能，精準的%數控制，讓一切的修圖小心機都完全無痕，基本的智慧美顏功能之外，各部位細節化妝功能也能自由調整，免費濾鏡超多之外，浮水印也能在設定中關閉顯示，可以完全無腦的修出美照。

＃SNOW

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

SNOW最有名的就是提供多樣可偵測臉部的可愛特效，相當受到日、韓女生的歡迎，現在不僅有許多漂亮、搞笑的濾鏡特效持續新增中，也內建了更多修圖功能，包括美肌、五官輪廓調整，還有化妝功能，細節多到令人眼花撩亂。

＃PICNIC

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

出遊時遇到陰天、光線不足最是讓人困擾，沒有好看的照片甚至會打壞原本的好心情，靠著PICNIC就可以輕鬆解決天氣不好的問題，直接將天空P成晴空萬里，選項非常多，不用怕重複被發現。

＃TouchRetouch

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

雖然這款APP是本排行榜中唯一需要收費的，但是使用過的評價都說：「絕對值得！」髒亂的城市、避不掉的路人或是電線都可以P除，操作方便零技巧，一般人是看不出破綻的，是非常專業的一款修圖軟體。

＃Foodie

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

▲日妞愛用APP。（圖／手機截圖）

最後「Foodie」應該也是許多女孩手機中的必備拍照軟體，除了拍攝靜態、食物之外，Foodie的濾鏡也很適合拍攝人像！種類非常多，最大的特色就是隨便拍都能營造出滿分的「質感」。

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關鍵字：

日本, 日妞, 拍照, 修圖, APP, 修圖
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