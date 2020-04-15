孔劉晉升當貴婦？每天晚上用「萬元保養」寵愛自己的雙眼

▲孔劉對肌膚保養有一套。（圖／翻攝自lamer.korea IG）



記者李薇／綜合報導

誰說男人不需要保養？南韓藝人孔劉雖然已經40歲，但保養卻做得很扎實，看起來只有30多歲，尤其是眼周幾乎沒有太多細紋，臉部肌膚也是緊繃到會發亮，最近他的「面子功夫」更是進化到貴婦級保養，當然是直接飆速抗老，連女藝人都看不見他的車尾燈。

一般人最容易忽略的就是眼部保養，但孔劉剛好相反，他超級重視眼周的護理工作，每到晚上都會使用貴婦級的La Mer濃萃修復眼霜，搭配眼周導入棒，透過3倍劑量的高倍濃縮精華，按摩眼下導入頂級能量，難怪笑起來眼周都沒有細紋。

▲孔劉每天都用「萬元保養」LA MER呵護肌膚。（圖／翻攝自lamer.korea IG）



別小看這罐濃萃修復眼霜，它可是La Mer最經典的系列單品之一，比起一般眼霜擁有更加精鍊的濃縮成分，還有高倍濃度萊姆茶萃取，可以幫助肌膚抗氧化，達到完美的修護滋潤，另外還有亮眼發酵複合配方，能夠撫平細紋，重現緊緻平滑，當然價格也不斐，單罐約15ml就要價8400元，看來孔劉真的很懂得寵愛自己。

不只是捨得在眼周下功夫，每天睡前他也會使用濃縮精華露，先幫助肌膚保濕潤澤，加速後續保養品的吸收，接著立刻使用濃萃修復眼霜，強化眼周的肌膚保養，最後再使用傳奇經典的「La Mer乳霜」，將所有精華封存在肌膚底層，提供一整晚都奢華的完美護膚SPA。

▲孔劉每天晚上使用的三樣單品。（圖／翻攝自lamer.korea IG）

