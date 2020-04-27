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BV雲朵、Miu Miu軟皮背起來慵懶可愛！7款療癒「枕頭包」厭世上班族必收

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你是否也覺得最近總是渾身懶洋洋、提不起勁？儂編偷偷告訴你...這其實是個席捲全球的「症頭」，除了愈來愈多人開始穿睡衣出門，就連「枕頭包」也登上2020年春夏最夯IT包排行。

枕頭包顧名思義就是以枕頭為靈感所打造的包款，大多選用柔軟皮革或光澤布面，包身結構鬆散，有些內裡還會鋪棉，整體觸感蓬鬆柔軟呈現自然皺褶，光是靜靜地擺在那裡就能療癒人心，而枕頭包的誕生...就是要讓所有忙碌厭世的都會女子，出門在外也能舒舒服服、懶到極致～

Chanel
19小型肩背包

▲▼ 厭世上班族最療癒IT包！Chanel、Miu Miu、BV「枕頭包」鬆軟登場，網友激推：「午睡最佳良伴」。（圖／Bella儂儂提供）

2019年由老佛爺（Karl Lagerfeld）和新接任Chanel設計總監Virginie Viard共同設計的Chanel 19，同時兼具「復古」、「個性」、「經典」這幾個時尚關鍵字，其中選用小羊皮材質的包型，更完美符合「枕頭包」柔軟蓬鬆的基本要素，搭配上兩條長度不同的金屬鍊帶，讓它可拎亦可上肩，但儂編私心認為...將它單手抓著，當手拿包用，才是最有味道的使用方式。

Maison Margiela
Glam Slam肩背包

▲▼ 厭世上班族最療癒IT包！Chanel、Miu Miu、BV「枕頭包」鬆軟登場，網友激推：「午睡最佳良伴」。（圖／Bella儂儂提供）

Maison Margiela的這款Glam Slam肩背包可說是枕頭包始祖，擅長以解構技法翻玩日常物件，一連推出數款運用相同鋪棉技法所打造的枕頭包。而儂編之所會跳過實用的手拿包、斜背包、托特包和後背包，推薦這款超巨大的肩背包？當然是因為它的尺寸和造型最像枕頭，除了很能裝之外，還能拿來當靠枕用，是不是100分！

Miu Miu
納帕軟皮手提袋

▲▼ 厭世上班族最療癒IT包！Chanel、Miu Miu、BV「枕頭包」鬆軟登場，網友激推：「午睡最佳良伴」。（圖／Bella儂儂提供）

2020年春夏除了「枕頭包」之外，還有另一個也很紅的「腋下包」，而Miu Miu納帕軟皮手提袋便是同時將這兩者特點合而唯一的完美IT包。柔軟的皮革質地讓你長時間背在肩上，也不會覺得有負擔，除了推出照片中超耐看的白色款之外，也有粉藍、粉紅等青春洋溢的配色，非常適合在春夏使用！

Fendi x Porter
尼龍防水面料Baguette

▲▼ 厭世上班族最療癒IT包！Chanel、Miu Miu、BV「枕頭包」鬆軟登場，網友激推：「午睡最佳良伴」。（圖／Bella儂儂提供）

Fendi近年一改過往的奢華設計風格，積極跟年輕人接軌，像是過去將品牌Logo重新翻玩推出Fendi Mania系列，隨後又與知名休閒包袋品牌Porter聯名，以經典Baguette包型為基礎結合Porter招牌尼龍防水面料，讓整體調性更潮更街頭。

Bottega Veneta
The Pouch 雲朵包

▲▼ 厭世上班族最療癒IT包！Chanel、Miu Miu、BV「枕頭包」鬆軟登場，網友激推：「午睡最佳良伴」。（圖／Bella儂儂提供）

讓Bottega Venta創意總監Daniel Lee在時尚圈站穩腳步的The Pouch 雲朵包，無疑是帶起這股「枕頭包」熱潮的幕後功臣。上窄下寬的包型設計，沒有過多裝飾，保留了品牌原本的低調調性之餘，又多了一點可愛氣息，不僅從視覺效果上給人一種軟綿綿的慵懶感，就連觸感也像棉花一樣舒服柔軟。

Marc Jacobs
迷你枕頭包

▲▼ 厭世上班族最療癒IT包！Chanel、Miu Miu、BV「枕頭包」鬆軟登場，網友激推：「午睡最佳良伴」。（圖／Bella儂儂提供）

相較於相機包和餐盒包，Marc Jacobs枕頭包的聲量確實略遜一籌，如今終於在2020年春夏由黑轉紅再度重回眾人的視線。若你本身跟儂編一樣，比較偏愛睡軟一點的枕頭，那這款The Pillow Bag絕對能成為你的辦公室小憩良伴！

Saint Laurent
Lou Lou 绗縫肩背包

▲▼ 厭世上班族最療癒IT包！Chanel、Miu Miu、BV「枕頭包」鬆軟登場，網友激推：「午睡最佳良伴」。（圖／Bella儂儂提供）

過去Saint Laurent推出的包款大多以硬質、俐落包型為主，但在設計師Anthony Vaccarello的操刀下，會發現過去經典的绗縫線變得愈來愈寬，也讓整體包型結構變得愈來愈軟，雖然儂編沒有親手摸到它，但光從照片便可知道它跟過往的Saint Laurent有多麼不一樣。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Chanel、Fendi、Bottega Veneta、Saint Laurent、Maison Margiela、Marc Jacobs、Miu Miu

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：2020年最夯話題包「Chanel 19」怎麼搭最潮？跟著街拍達人掌握這5個穿搭準沒錯！
延伸閱讀：時尚人必收IT包！默默火紅多年的「小圓包」，Chanel、Louis Vuitton、Gucci再推激萌新款

關鍵字：

IT包, 上班族, 厭世, 精品包, 枕頭包
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