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夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉

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▲▼ 濕氣是失眠的主要原因？5個徹夜難眠小習慣「睡衣材質」、「睡前喝酒」通通入榜！（圖／Bella儂儂提供）

最近總是翻來覆去一整夜，閉上眼卻遲遲睡不著，到底是飲食出了問題，還是生活品質走下坡？其實濕氣是失眠的主要原因！快快戒掉5個使妳徹夜難眠的小習慣，睡衣材質、床上工作通通入榜！不想再被繁雜的思緒與心情干擾睡眠，趕緊檢視一下這幾個生活壞習慣妳中了幾個！

濕氣讓妳徹夜難眠

▲▼ 濕氣是失眠的主要原因？5個徹夜難眠小習慣「睡衣材質」、「睡前喝酒」通通入榜！（圖／Bella儂儂提供）

每到春天最讓人困擾的就是潮濕、帶點霉味的空氣，不論是被單又或者衣櫥，甚至牆面，都會因天氣而結下溼答答的氣味與發霉痕跡 ~ 尤其是屬於亞熱帶地區的台灣，濕氣更是一年四季都存在的病根，若沒適時除溼調節居家空氣品質，那麼不只黴菌找上門，更會讓妳睡不好！回頭想想每個失眠的夜晚，是不是覺得床單濕冷黏膩，甚至覺得熱卻流不出汗？這都是濕氣惹的禍！想一覺到天亮，今晚睡前就先去去被窩裡的溼氣吧！

睡衣材質要小心

▲▼ 濕氣是失眠的主要原因？5個徹夜難眠小習慣「睡衣材質」、「睡前喝酒」通通入榜！（圖／Bella儂儂提供）

市面上的睡衣款式千奇百種，何況對於愛美的女人們來說，挑選睡衣款式就像穿搭是一種享受！可愛、性感的睡衣雖然好看，但穿起來卻不一定舒適，甚至不小心選到一些劣質、粗糙的蕾絲布料，有時還會造成肌膚敏感等負擔！因此，睡覺時最好避免過於厚重、緊身的睡衣，穿著不合適的衣物睡覺不僅容易導致血液循環不良，長時間更會造成黑色素沈澱，早上上班已經夠緊繃了，睡覺的穿著還如此壓抑也難怪妳會徹夜難眠了 ~

床上工作是大忌

▲▼ 濕氣是失眠的主要原因？5個徹夜難眠小習慣「睡衣材質」、「睡前喝酒」通通入榜！（圖／Bella儂儂提供）

假日、下班後賴在床上真的是一種享受，甚至有許多懶女孩，還會有個壞習慣，就是將工作通通搬上床！在床上工作雖然舒適，但長期下來卻會成為妳睡不著的致命原因！大腦會自我判斷睡眠與工作的場地，若長時間將床當成辦公桌，久而久之大腦就會將床歸類於辦公的場所，因此即使睡覺時間到了，想睡的慾望也會降低！

被窩溫度、體溫也有影響

▲▼ 濕氣是失眠的主要原因？5個徹夜難眠小習慣「睡衣材質」、「睡前喝酒」通通入榜！（圖／Bella儂儂提供）

妳一定有發現，冬天窩進被窩的瞬間總是特別療癒，但冷冰冰的體溫與棉被溫度卻讓人特別難入睡！睡眠專家就證實，溫度也是引響睡眠品質的一大關鍵！冬天窩進被窩的剎那，由於身體需要時間適應，因此入眠的時間會較長，相對的，夏天若是氣溫、體溫過高也是輾轉難眠的原因！因此想改善睡眠，冬天可以在睡前喝一杯溫熱牛奶暖暖身子；而夏天則能洗個冷水澡、冷靜一下讓體溫降低後再入睡，會更容易睡著喔！

助眠酒精先戒掉

▲▼ 濕氣是失眠的主要原因？5個徹夜難眠小習慣「睡衣材質」、「睡前喝酒」通通入榜！（圖／Bella儂儂提供）

除了咖啡因，這些飲食習慣也是妳睡眠的殺手！晚餐吃的太油、太甜不僅會累積成身體的負擔，更會延長妳的消化時間，睡眠品質自然就會下降，但最讓人驚訝的睡眠剋星還有酒精！大多數人都會認為酒精能助眠，沒錯，它能讓妳很快入睡，但卻會讓妳的睡眠狀況停留在淺眠期，很難進入深層睡眠！所以小酌幾杯後，即使睡眠時間不短，隔天早上起來仍然可能感到疲憊、一副沒睡飽的樣子！想要擁有水美顏，睡前的助眠酒精先戒掉吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

濕氣, 失眠, 睡衣, 助眠, 睡眠品質, 飲食
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