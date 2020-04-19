擦上它，一出場都是國民初戀！南韓霸屏「薰衣草牛奶」眼影

記者李薇／綜合報導 圖／3ce_official、romandyou、monaka.beauty IG

雖然受到疫情的影響，不能去南韓旅行，但還是要追蹤相關的新聞，才能跟得上時尚的腳步；最近美妝圈就流行起「薰衣草牛奶」色調的眼影盤，性感細緻的淺紫色，塗抹上雙眼不但可以立刻放大眼神，還能修飾臉部的蠟黃感，打造出空靈感的眼妝。

1.rom&nd 四色眼影盤 #乾燥薰衣草

在眾多的薰衣草牛奶眼影盤中，最紅的就是rom&nd最近新推出的這一款四色眼影盤，一刷屏滿滿的都是它在洗版，超美的淺紫色調還有一點點的粉紅感，比起一般的紫色盤都要讓人覺得清新舒爽，直接塗抹上雙眼，包準一登場就是「國民初戀」。

2.NATURE REPUBLIC 九宮格眼影盤 #ᴠɪɴᴛᴀɢᴇ ғʟᴏᴡᴇʀ

NATURE REPUBLIC旗下也有一款類似的眼影盤，不過在色選上就比起rom&nd的更加深一點，有點像是乾燥紫藤花的顏色，紫中又帶有一點棕色的元素，即使是新手也不用擔心會有失手的問題，這盤可以說是超級容易上手的紫色盤。

3.3CE 九宮格眼影盤 #DRY BOUQUET

南韓潮流品牌旗下的彩妝系列3CE也早在之前推出過類似的單品，其中#DRY BOUQUET這盤就是以乾燥的花朵作為發想，整體算是比較偏粉色調的眼盤為主，但也有一兩格薰衣草牛奶的色澤，整體而言也是非常好畫、實用的單品。