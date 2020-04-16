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不到4萬可入手MIDO超薄手上鍊錶　高CP值又限量太誘人

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▲MIDO曝光2020上半年新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌MIDO（美度表）2020新錶在台曝光，堅守高CP值價位，並追求纖薄錶殼、設計感面盤，最佳代表便是暢銷的Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕錶，只發行2020只，限量更吸引人；鏤空錶也是近年來的大熱門，品牌首度推出半透明設計的Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，流露神秘感。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，31,200元。（圖／品牌提供，以下同）

全新的Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，漸變的煙煤灰色半透明面盤讓自動機械機芯若隱若現，其實細看可欣賞日期轉盤的旋轉運作，充滿賞玩趣味，而黑色錶殼配上橙色指針，正是MIDO的代表配色。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲限量2020只的Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕錶，35,500元。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）
▲限量2020只的Baroncelli Mechanical永恆系列小秒針錶是品牌睽違12年首度推出的手動上鍊錶，38,600元。（圖／記者陳雅韻攝）

斯文錶款則主打2款各限量2020只的款式，一只是Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕錶推出深藍色面盤版本，細緻的太陽放射紋從大日期窗開始延伸，為錶款添優雅；另一款同系列的小秒針錶，是MIDO睽違12年首度推出的手動上鍊錶款，搭載超薄機芯，加上錶殼厚度僅6.3mm，不到4萬元的價格極具競爭力。

▲▼MIDO 。（圖／公關照）

▲Commander Shade香榭系列光影腕錶午夜藍款，29,500元。

關鍵字：

MIDO, 美度
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