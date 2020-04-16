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唇膏最易滋生細菌！「化妝品清潔法」必學，除菌更避免爛臉

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▲▼女生必學化妝品清潔法，除菌更避免爛臉 。（圖／UNSPLASH、翻攝自IG）

▲補塗唇膏容易讓髒污滋生細菌，一定要留意。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，除了勤洗手和戴口罩做好防護，隨身攜帶的手機和包包也要消毒清潔，女生每天都會使用的化妝品和用具也要用同樣標準，不只能除菌，更能防止導致肌膚生成粉刺痘痘。

補妝後，順手把彩妝放在桌上，即便是後來收到包包裡，也難保沒有病菌依附在外盒上，又或者用手沾取遮瑕膏，抹在肌膚上後，油脂、汗水再接觸化妝品，使得滋生細菌，定期為化妝品清潔消毒，不只能防疫，更能避免滋生細菌導致問題肌膚產生。

唇膏類

很多人吃完東西就會順手拿唇膏補妝，如果忘記先清潔嘴巴殘留，就拿唇膏抹上，很容易會讓細菌滋生在上面。清潔唇膏最順手的方式就是，使用過後使用紙巾輕輕擦拭，把最表面的一層抹掉。若是感冒時使用唇膏，記得病癒後再使用也要做好清潔，才不怕反覆被病菌感染。

氣墊粉撲

濕濕的氣墊粉撲其實也有壽命，雖然說許多人總一片用到底，但其實專櫃多半有單售氣墊粉撲，大概使用一個月即可更換，就不怕反覆沾取汗水油脂再抹上肌膚，也不用擔心冒出痘痘粉刺來。

▲▼女生必學化妝品清潔法，除菌更避免爛臉 。（圖／UNSPLASH、翻攝自IG）

刷具和美妝蛋

每天都會使用的刷具和美妝蛋，都有殘留彩妝的可能性，必須養成使用完刷具，就要隨手清潔的習慣，像是噴上清潔液，反覆刷拭在面紙上，直到刷不出顏色為止。定期清洗，再讓刷具自然風乾。同樣的美妝蛋也建議兩周洗一次，平常用完建議收納到盒子中，避免它跟髒空氣和灰塵接觸。

善用挖勺或棉花棒

除了彩妝和用具外，保養品使用也要留心，善用乳霜附贈的挖勺，每次使用時記得使用工具，避免手部直接接觸，又或是用棉花棒取代也可以，使用保養品之前必須清潔雙手，這才是最基本。

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關鍵字：

化妝品, 保養品, 清潔, 除菌
fashion.net

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