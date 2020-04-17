【奧斯塔羅】感到迷惘時　未來的你會說些什麼？

面對難關與生活

總會有過不去的時候

或是對於未來感到迷惘時

未來的你會說些什麼？

趕快跟奧斯老師一起來看看

未來你將給自己什麼鼓勵呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這牌組的朋友，未來你將告訴自己「人生哪有順遂的事情。」面對眼前的難關或是難以調整的生活，不要慌了陣腳或是讓情緒牽著你走，不如靜下心來好好想想，目前生活是否有能夠給你幫助的對象，因為向外求援是你該學習的事，雖然你早就習慣一個人面對所有困難，但這次選擇向外求助，未來的你會感謝你的勇敢唷！

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選到這組牌的你，奧斯老師要說未來的你將跟你說「邁向成功的路上總是孤獨的。」這樣牌組清楚點出你在現實中，是很愛向朋友詢問意見的人，不曉得你有沒有發現其實每次心中都有了答案，但偏偏就是習慣向朋友問上幾句，因為你覺得獲得朋友或是生活周遭人士的支持相當重要，因此未來的你要說：「多相信自己一點」，這會讓你更加知道自己的未來喔！

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選到這組牌的朋友，未來將跟你說「別輕易停下前進的腳步。」因為你在面對生活或是工作時，總會積極努力面對當下的狀況，並且也都願意面對目前的生活，但偏偏在達到一定的成果後，你就會開始想要犒賞自己。不過，每當你停下來休息，要再提起努力的動力就要花上點時間，所以別因為達成自己的目標時，就怠惰起來囉。

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選到這組牌的朋友，未來將跟你說「要適時放下自己的防備心。」這樣的牌組清楚顯示你是個聰明的人，知道誰對你好，誰對你是壞，不過，有時過度的防備心在面對主動接近你的對象，你容易懷疑對方有沒有其他目的，雖然沒有嚴重懷疑他人的狀況，但還是習慣將事情悶在心裡不願提起，而這樣的狀況將讓你越來越辛苦，所以適時敞開心胸，將讓未來的自己更加輕鬆許多唷！

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