【奧斯塔羅】交友軟體有機會認識新對象嗎？

現在交友軟體興起

相信你也曾經嘗試過

想在交友軟體上認識些對象

所以今天就和奧斯老師一起看看

交友軟體有機會認識心上人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的對象，想從交友軟體上認識對象比較沒機會，這樣的牌組代表肉體關係或沉淪墮落，奧斯建議你如果想從交友軟體上認識對象，可能就要注意一點了，因為你容易在交友軟體認識不單純的對象，並且大多都是不忠貞或是尋找肉體的人，若是有在交友軟體認識對象，那就要多花點時間觀察，可別太快投入感情進而與對方發展戀愛關係唷！

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選擇這組牌的朋友，可以趕緊上網搜尋看看有沒有什麼交友軟體，這樣的牌組代表踏實與實際發展，奧斯不得不說，接下來要在網路上認識對象，有滿大的機會可以找到適合的對象，並且這樣的對象大多都是可以長遠發展的桃花，如果你正在觀望的話，那最近可以多多留意，因為這將有很大的機會找到合適的對象喔！

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選擇這組牌的朋友，要在網路上認識對象有滿大的機會，因為這樣的牌組代表情感上門或是感情發展，隱喻可以發展穩定關係的對象跡象，所以趕緊下載交友軟體好好認識對象吧！另外，雖然這樣的牌組顯示你對交友軟體不放心，不過，有時這樣的交友方式也滿容易新對象的，因此接下來就只是考驗看人功力了。

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選擇這組牌的朋友，如果想在網路上認識對象，那可要多留意了。這樣的牌組代表劈腿或是不真心的狀況，所以網路對象多半都不是真心，甚至只是被當作其中的一條線，若想嘗試交友軟體，可別太快投入感情，一定要多花點時間相處，因為日久見人心，相信了解彼此過後，才能知道是否真的合適，並且穩定發展下去唷！

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