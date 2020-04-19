「櫻花棉花糖吐司」超夢幻！粉色內餡、加熱融化　螞蟻人全淪陷

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@meogxplorer、@gotohsy24

櫻花的季節到來，韓國便利商店CU推出一系列以櫻花為主的食品，其中一款「櫻花棉花糖吐司」，因為粉嫩夢幻的外型引起討論，吐司麵包中間夾了軟綿綿的棉花糖以及粉紅色的櫻花奶油內餡，微波加熱後，微微融化的樣子看了快要流口水，也讓人超級好奇嚐起來是什麼滋味。

在 Instagram 查看這則貼文 [CU 편의점 공식 인스타그램]（@cu_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 下午 9:59 張貼

櫻花棉花糖吐司外觀讓人少女心噴發，兩片吐司中間夾了超可愛的粉紅色餡料，配上白白軟軟的棉花糖，療癒模樣讓人想瘋狂拍照。外包裝也配合主題，有美美的櫻花花瓣和粉紅紙盒，IG網美絕不能錯過。

在 Instagram 查看這則貼文 먹방탐험가（@meogxplorer）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 下午 10:18 張貼

這款點心外層是一般吐司麵包，中間塗了櫻花奶油內餡，並塞入滿滿的棉花糖，酸酸的櫻花風味結合甜甜的棉花糖，整體口味偏甜，適合甜點控與螞蟻人。直接吃可以咬到棉花糖的Ｑ彈口感，如果拿去微波加熱，棉花糖會融化，與奶油混合均勻，味道更誘人。櫻花棉花糖吐司售價2,500韓元（約台幣62元）。

在 Instagram 查看這則貼文 @ram2_gram 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 下午 4:42 張貼

除了CU便利商店有推出夢幻食品，韓國7-11也推出超可愛的草莓起司蛋糕，蛋糕外型與卡通裡的起司類似，彷彿直接從圖畫裡搬出來，看了好心動，比起原本的黃色，少女感的粉紅色更讓人無法抗拒。蛋糕本身口感綿密紮實，還有酸甜草莓味，好想買來吃看看，草莓起司蛋糕售價3,400韓元（約台幣84元）。

在 Instagram 查看這則貼文 세븐일레븐 매거진 [Magazine 7]（@7elevenkorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 上午 2:00 張貼

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