fb ig video ETtoday search mobile

「櫻花棉花糖吐司」超夢幻！粉色內餡、加熱融化　螞蟻人全淪陷

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@meogxplorer、@gotohsy24

櫻花的季節到來，韓國便利商店CU推出一系列以櫻花為主的食品，其中一款「櫻花棉花糖吐司」，因為粉嫩夢幻的外型引起討論，吐司麵包中間夾了軟綿綿的棉花糖以及粉紅色的櫻花奶油內餡，微波加熱後，微微融化的樣子看了快要流口水，也讓人超級好奇嚐起來是什麼滋味。

櫻花棉花糖吐司外觀讓人少女心噴發，兩片吐司中間夾了超可愛的粉紅色餡料，配上白白軟軟的棉花糖，療癒模樣讓人想瘋狂拍照。外包裝也配合主題，有美美的櫻花花瓣和粉紅紙盒，IG網美絕不能錯過。

這款點心外層是一般吐司麵包，中間塗了櫻花奶油內餡，並塞入滿滿的棉花糖，酸酸的櫻花風味結合甜甜的棉花糖，整體口味偏甜，適合甜點控與螞蟻人。直接吃可以咬到棉花糖的Ｑ彈口感，如果拿去微波加熱，棉花糖會融化，與奶油混合均勻，味道更誘人。櫻花棉花糖吐司售價2,500韓元（約台幣62元）。

▲櫻花棉花糖吐司。（圖／翻攝自IG@meogxplorer）

除了CU便利商店有推出夢幻食品，韓國7-11也推出超可愛的草莓起司蛋糕，蛋糕外型與卡通裡的起司類似，彷彿直接從圖畫裡搬出來，看了好心動，比起原本的黃色，少女感的粉紅色更讓人無法抗拒。蛋糕本身口感綿密紮實，還有酸甜草莓味，好想買來吃看看，草莓起司蛋糕售價3,400韓元（約台幣84元）。

►韓國爆紅起司蛋糕出草莓新口味！夢幻粉紅造型融化少女心

►南韓香蕉牛奶變身「經典藍蘇打味」！喝下香濃又清爽　網友狂敲碗

關鍵字：

韓國, 便利商店, 櫻花, 棉花糖, 吐司, 麵包
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道

從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道

肯爺說了算！Yeezy Boost 350 V2斑馬紋5度補貨　兌現諾言「人人有得穿」

肯爺說了算！Yeezy Boost 350 V2斑馬紋5度補貨　兌現諾言「人人有得穿」

穿著影響工作效率！四大「在家辦公穿搭」舒適又時髦　針織超必備　 天氣漸熱Jessica、IU換上超萌丸子頭！依髮量多寡來學3款簡易綁法 史努比海綿萌到捨不得用！整包超像棉花糖　化妝心情大好 楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她 2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣 日妞最愛修圖軟體Top5大公開　「日雜風」透明感美照輕鬆GET

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面