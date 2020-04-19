奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大

20190420-0426奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作上，有望得到不錯的回報。另外，若有正要簽屬合約的朋友，奧斯建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方積極踏實為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：學／事業方面，對於目前的工作內容存在很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒多了些起伏喔！

2.天蠍座愛情運需要留意：揮霍狀況同時存在於情感中，將不再懂得尊重另一半，也覺得對方的體貼與付出是理所當然，甚至動搖自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下囉！

3.射手座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

牡羊座

開運顏色：暗紫色

幸運數字：01

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓牡羊朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素開始動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，而下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

金牛座

開運顏色玫瑰紅

幸運數字：52

整體運勢★★★★

解析：下周金牛朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，讓自己不像以往急躁或厭煩，而這樣的狀況也讓一直以來忙碌的你，終於有時間好好思考未來，奧斯提醒你就好好享受下周的安穩時間吧！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也願意為兩人這段感情努力付出更多，因此下周彼此感情將相處得更加融洽。單身朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上是輕鬆是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。另外，有意投資的朋友，奧斯建議海外標的會比較好喔！

雙子座

開運顏色：銀色

幸運數字：65

整體運勢★★★★

解析：雙子朋友下周對於自己的事情都能靈活掌握，並且良好運用能力，讓自己在下周感到萬分的安心，因此下周的信任感也提升許多，會是備感踏實穩定的一周，要好好把握了。

愛情運勢★★★★

解析：雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停在原地。奧斯建議下周感情如果有想改變的想法，例如相處方式或是溝通方式等，要好好把握，因為結果將會相當良好。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周將出現選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面顯得較辛苦，但可以預見之後狀況相當良好，所以奧斯建議下周，要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★★

解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

巨蟹座

開運顏色：孔雀石綠

幸運數字：79

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹朋友將感到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周趨近於平靜，內心感受也踏實許多，如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周將是讓你備感舒適的一周，所以好好把握下周難得的平靜吧！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，代表雙方關係相當穩定，彼此的互動關係也相當良好，奧斯提醒適時給彼此點空間會更增加感情的升溫喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面開始感到滿意，並且對目前的現況也都能接受，而這樣的狀況大致來說是好的，但奧斯還是要提醒感到滿意與安於現狀的同時，也不要停下向前的腳步喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正財運還算不錯，可以留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

獅子座

開運顏色：灰色

幸運數字：34

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友情緒起伏大了起來，面對目前的環境也有那麼點不滿足，這樣的不滿足感間接影響你的生活，讓你在和周遭人、事、物相處時都多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正自我心態與看事情的角度，避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多。

愛情運勢★★

解析：對於感情的不滿足感提升，變相希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓下周另一半感到不少的壓力，要多加留意了。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作內容存在很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒多了些起伏喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運勢都不是很理想，下周物質慾望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

處女座

開運顏色：橘色

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：下周處女朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣。另外，下周對於朋友之間的感情突然重視起來，有時間的話奧斯建議可以來場聚會，這將讓下周的心情更加愉悅。

愛情運勢★★★★★

解析：下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作上，有望得到不錯的回報。另外，若有正要簽屬合約的朋友，奧斯建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢。若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會喔！

天秤座

開運顏色：黃色

幸運數字：50

整體運勢★★★

解析：下周天秤朋友對於環境將感到頗大的不滿足，因此間接拒絕了外援，導致自己在目前的狀況中躊躇了起來，奧斯建議下周適時接受周遭朋友的意見，或許能改善這樣的狀況。

愛情運勢★★★

解析：對於愛情感到些許冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，將讓對方感到灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業呈現停滯不前的狀況，原因來於自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

解析：下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

天蠍座

開運顏色：白色

幸運數字：98

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力再下周變得灰暗，不太懂得如何規劃自己，讓自己不是那麼令人安心，奧斯提醒下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁而影響日後的狀況。

愛情運勢★★

解析：揮霍狀況同時存在於情感中，將不再懂得尊重另一半，也覺得對方的體貼與付出是理所當然，甚至動搖自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★

解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深囉。

金錢運勢★★

解析：莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

射手座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：46

整體運勢★★

解析：下周射手朋友累意充滿你一周的生活中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。另外，因為這樣的狀況，導致一些問題的產生，奧斯提醒下周要多注意一下，適時放鬆一下自己，或許能改善一下狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業的部份較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周則就要注意事業停滯的狀況，要再抓緊腳步多努力些囉。

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

摩羯座

開運顏色：亞麻綠

幸運數字：35

整體運勢★★

解析：下周摩羯朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面面對事情，因此容易過度保護自己，使得發展受到了許多限制，這樣的狀況將影響下周的錢財方面，有守財奴的狀況出現。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得綁手綁腳的，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

水瓶座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：60

體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友面對目前的環境感到自己的不足，因此有提升自己的想法出現。另外，面對目前熟悉的狀況開始猶豫是否要做些改變，這樣的狀況也讓自己做自我提升的動作，將是個良好的一周，要好好把握了。

愛情運勢★★★

解析：下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，因此下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：02

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓雙魚朋友下周變得積極許多。另外，下周的態度與想法也變得踏實，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己安心許多。值得一提的是，奧斯建議可多做學習的動作，因為下周學習運相當良好，所學都將有機會是日後所缺乏的，所以要多把握這樣難得學習運喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，下周完全反應在工作上，而踏實的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

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