綾瀨遙、湯唯、倪妮通通逆生長！年紀越大看起來越年輕只靠「一瓶」

文／C編

女人總是逃不過歲月的摧殘，通常年紀越大，肌膚也跟著老化越快，細紋、斑點開始逐漸增多，不過許多卻是恰恰好相反，翻開她們剛出道的照片，只覺得青澀可人，但隨著年紀越來越大，肌膚卻反而更加緊實、透亮，而且還多了一股成熟知性，簡直就是逆生長！

盤點3位逆生長的女星，像是日本「戲劇天后」綾瀨遙、「文藝女神」湯唯、「生圖殺手」倪妮通通都是越成熟越美，而且散發出來的穩重氣質，更是讓人驚艷，到底是怎麼保養才能做到這樣厲害的效果？

綾瀨遙：25歲開始慎選保養品

▲綾瀨遙年紀越大越有種知性美。（圖／翻攝自SK-II IG、Pocket of Time）

2000年綾瀨遙從日本選秀節目出道，後來演出不少膾炙人口的戲劇，成為家喻戶曉的明星，面對每次拍戲的日夜顛倒、風吹日曬，原以為肌膚會越來越糟，卻竟然白皙又透亮，因為她從25歲開始更慎選保養品，「我知道越早開始用好的護膚品，肌膚便能獲得更好的改善效果。」果然經過了10年，現在已經35歲的她，不見歲月留下什麼痕跡。

湯唯：素顏見人也不怕

▲湯唯以前跟現在素顏根本沒變。（圖／翻攝自SK-II IG、湯唯--微博）

因李安執導的電影作品《色，戒》一砲而紅，後來又演出多部作品，被網友封為「文藝女神」的湯唯，盤點她剛出道的樣貌，跟現在簡直沒差別，完全看不出歲月在肌膚留下痕跡，她甚至自豪地說「就算不化妝，我也有自信以素顏示人」，可見肌膚保養真的做超足，難怪敢這樣大膽宣告，完全不怕被放大檢視。

倪妮：完全不需要修圖

▲倪妮素顏跟上妝無差別。（圖／翻攝自SK-II IG、倪妮V微博）

2007年在張藝謀的電影《金陵十三釵》中被獲選演出，也因此打開了倪妮的知名度，後來又接連演出多部電影，被大陸評選為新生代女演員「四小花旦」之一，即使生活忙碌，到處當空中飛人接演作品，但她的肌膚依舊白皙透亮，甚至拍照都不需要修圖，因此有了「生圖殺手」的稱號，果然是有真功夫，才能得此美名。

▲SK-II青春露又有神仙水之稱。（圖／翻攝自uim._.qp IG）

這三位女星之所以可以有這樣厲害的盛世美顏，還能越活越年輕，關鍵就是在每天使用SK-II的青春露，透過這罐明星商品的「神仙水」救援，即使面對嚴峻的環境還有身體內在因素的老化，也可以獲得充分舒緩修護。想要跟著她們一樣逆齡生長，那就從每天使用一樣的保養品開始，用PITERA為肌膚注入年輕能量。

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