fb ig video ETtoday search mobile

又有卡通人物戴上太陽花！村上隆宣布「美樂蒂」成下個聯名對象

>

編輯／Duke

日本藝術大師村上隆（Takashi Murakami）以豪放的繽紛色彩，搭配玩味設計出名，而村上隆早在1993年就以Mr.DOB揚名國際，後來才又創造「太陽花」以及和Uniqlo聯手推出《哆啦A夢》系列服飾。現在根據村上隆本人透露，他正在進行下一個聯名計畫，並且將為日本三麗鷗公司的人氣角色美樂蒂打造聯名系列。

▲村上隆X美樂蒂。（圖／翻攝自IG@takashipom、@sanrio）

▲村上隆透露將使用日本三麗鷗公司旗下人氣角色美樂蒂打造聯名系列。（圖／翻攝自IG@takashipom、@sanrio）

近年來村上隆相當忙碌，先是在2018親自來台灣為Uniqlo X《哆啦A夢》的首發簽名，後續還與PORTER、OVO等品牌聯名，當中更有無數的藝術展邀請，這次無預警宣布與三麗鷗公司聯手，並以美樂蒂為主角，也讓雙方粉絲期待藝術大師將如何設計這一人氣角色。

▲村上隆X美樂蒂。（圖／翻攝自IG@takashipom、OVO）

▲村上隆先後帶來OVO、PORTER聯名系列。（圖／翻攝自IG@takashipom、OVO）

對於此次聯名系列的設計，村上隆也在個人IG透露相關設計，當中美樂蒂被太陽花包圍，其經典白底黃花設計更換成加入笑臉圖案，種種細節也給了粉絲猜想的空間。雖然村上隆尚無透露發售資訊，但這是繼《哆啦A夢》後，再度攜手卡通人物為主的聯名系列，因此這次村上隆將以什麼樣的方式來呈現，著實令人好奇！

▲村上隆X美樂蒂。（圖／翻攝自IG@takashipom、@sanrio）

▲美樂蒂被太陽花包圍。（圖／翻攝自IG@takashipom）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

藝術大師, 村上隆, Mr.DOB, 太陽花, Uniqlo, 哆啦A夢, 日本, 三麗鷗, 美樂蒂, PORTER, OVO
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大

奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大

從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道 肯爺說了算！Yeezy Boost 350 V2斑馬紋5度補貨　兌現諾言「人人有得穿」 天氣漸熱Jessica、IU換上超萌丸子頭！依髮量多寡來學3款簡易綁法 楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她 穿著影響工作效率！四大「在家辦公穿搭」舒適又時髦　針織超必備　 史努比海綿萌到捨不得用！整包超像棉花糖　化妝心情大好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面