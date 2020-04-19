又有卡通人物戴上太陽花！村上隆宣布「美樂蒂」成下個聯名對象

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日本藝術大師村上隆（Takashi Murakami）以豪放的繽紛色彩，搭配玩味設計出名，而村上隆早在1993年就以Mr.DOB揚名國際，後來才又創造「太陽花」以及和Uniqlo聯手推出《哆啦A夢》系列服飾。現在根據村上隆本人透露，他正在進行下一個聯名計畫，並且將為日本三麗鷗公司的人氣角色美樂蒂打造聯名系列。

▲村上隆透露將使用日本三麗鷗公司旗下人氣角色美樂蒂打造聯名系列。（圖／翻攝自IG@takashipom、@sanrio）

近年來村上隆相當忙碌，先是在2018親自來台灣為Uniqlo X《哆啦A夢》的首發簽名，後續還與PORTER、OVO等品牌聯名，當中更有無數的藝術展邀請，這次無預警宣布與三麗鷗公司聯手，並以美樂蒂為主角，也讓雙方粉絲期待藝術大師將如何設計這一人氣角色。

▲村上隆先後帶來OVO、PORTER聯名系列。（圖／翻攝自IG@takashipom、OVO）

對於此次聯名系列的設計，村上隆也在個人IG透露相關設計，當中美樂蒂被太陽花包圍，其經典白底黃花設計更換成加入笑臉圖案，種種細節也給了粉絲猜想的空間。雖然村上隆尚無透露發售資訊，但這是繼《哆啦A夢》後，再度攜手卡通人物為主的聯名系列，因此這次村上隆將以什麼樣的方式來呈現，著實令人好奇！





▲美樂蒂被太陽花包圍。（圖／翻攝自IG@takashipom）

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