Jo Malone調香師與ZARA合作！把爆款香水變蠟燭，質感滿分超平價

編輯／JJ 圖／翻攝自ZARA官網

鑑於疫情期間許多人待在家中的時間變多了，為了提升居家生活品質，點起一盞香氛蠟燭是很棒的選擇之一。近期ZARA宣布與調香師Jo Malone MBE個人品牌「Jo Loves」，聯手推出香氛蠟燭「ZARA EMOTIONS」系列，延續先前的香水系列採用簡約、文青風的包裝，並將八種香味全數轉換成蠟燭的香氛氣味，讓香氛控們早已迫不及待。

在 Instagram 查看這則貼文 ZARA Official（@zara）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 上午 2:58 張貼

由Jo Malone首席調香師Jo Malone女士為ZARA特別打造的「ZARA EMOTION」系列，在去年便以八款香水引起一陣討論熱潮，僅僅過了約半年，ZARA決定將八種味道原地轉為注入香氛蠟燭，且同樣維持超值的平價價位(歐元定價15.99、台灣官網定價NT＄790)，消息一出網友們紛紛瘋狂詢問，以下就來看看每款香氛蠟燭的香調種類。

FLEUR DE PATCHOULI：牡丹、廣藿香、癒創木

WATERLILY TEA DRESS：佛手柑、薄荷、麝香

BOHEMIAN BLUEBELLS：薰衣草、檀香、麝香

TUBEREUSE NOI：伊蘭、晚香玉、檀香

AMALFI SUNRAY：佛手柑、柑橘、橙花

VETIVER PAMPLEMOUSSE：葡萄柚、香根草



EBONY WOOD：粉紅胡椒、丁香 、烏木

FLEUR D'OANGER：橙花、橙花油、伊蘭

「ZARA EMOTION」香水先前並沒有在台灣販售，僅於英國ZARA店鋪限定販賣，本次的香氛蠟燭系列購買通路則有待官方公佈更多消息。

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