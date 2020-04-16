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Jo Malone調香師與ZARA合作！把爆款香水變蠟燭，質感滿分超平價

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編輯／JJ　圖／翻攝自ZARA官網

鑑於疫情期間許多人待在家中的時間變多了，為了提升居家生活品質，點起一盞香氛蠟燭是很棒的選擇之一。近期ZARA宣布與調香師Jo Malone MBE個人品牌「Jo Loves」，聯手推出香氛蠟燭「ZARA EMOTIONS」系列，延續先前的香水系列採用簡約、文青風的包裝，並將八種香味全數轉換成蠟燭的香氛氣味，讓香氛控們早已迫不及待。

由Jo Malone首席調香師Jo Malone女士為ZARA特別打造的「ZARA EMOTION」系列，在去年便以八款香水引起一陣討論熱潮，僅僅過了約半年，ZARA決定將八種味道原地轉為注入香氛蠟燭，且同樣維持超值的平價價位(歐元定價15.99、台灣官網定價NT＄790)，消息一出網友們紛紛瘋狂詢問，以下就來看看每款香氛蠟燭的香調種類。

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

FLEUR DE PATCHOULI：牡丹、廣藿香、癒創木

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

WATERLILY TEA DRESS：佛手柑、薄荷、麝香

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

BOHEMIAN BLUEBELLS：薰衣草、檀香、麝香

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

TUBEREUSE NOI：伊蘭、晚香玉、檀香

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

AMALFI SUNRAY：佛手柑、柑橘、橙花

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

VETIVER PAMPLEMOUSSE：葡萄柚、香根草

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

EBONY WOOD：粉紅胡椒、丁香 、烏木

▲ZARA Jo Malone香氛蠟燭 。（圖／翻攝自ZARA官網）

FLEUR D'OANGER：橙花、橙花油、伊蘭

「ZARA EMOTION」香水先前並沒有在台灣販售，僅於英國ZARA店鋪限定販賣，本次的香氛蠟燭系列購買通路則有待官方公佈更多消息。

►《愛的迫降》香氛蠟燭出「迪士尼公主味」！小美人魚是櫻花、貝兒像白玫瑰

►Jo Malone「秘境花園系列」今日開賣　夢幻漸層包裝超勸敗

關鍵字：

ZARA, Jo Malone, 香氛蠟燭, 蠟燭
fashion.net

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