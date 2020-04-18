呆萌柴柴變身來自地獄的惡犬！超獵奇三顆頭　每張臉表情不同還是Ｑ

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@otsuhata、gashapon.jp

日本常常有許多稀奇古怪的扭蛋，這次Qualia公司就推出一款獵奇的柴犬扭蛋，這些柴柴化身來自冥界的地獄犬，居然通通變成三顆頭！柴犬的頭增加，萌度卻不增反降？三顆頭有水平排列也有垂直堆疊，每張臉還流露不同的眼神，雖然造型搞怪又爆笑，看久了卻覺得挺可愛，默默又想收全套。

這系列扭蛋靈感來自希臘神話當中看守冥界入口的地獄犬「刻耳柏洛斯」（Cerberus），大家熟悉的可能是《哈利波特》中的三頭狗毛毛。而這款扭蛋把地獄惡犬與萌萌的柴犬結合，變成三頭柴犬造型，名稱則叫做「柴柴柏洛斯」（シバベロス）。

這系列扭蛋有六種款式，顏色有赤柴、黑柴兩種，造型有三顆頭水平排列的款式，還有一顆頭旁邊長出兩張臉的「阿修羅」款，以及三顆頭垂直堆疊的款式。它們的造型雖然獵奇搞怪，卻還是保留了柴柴的萌感，特別是三張臉的表情略有不同，越看越覺得可愛。扭蛋預計七月會上市，售價300日圓（約台幣84元）。

另外，Gashapon公司也在四月推出一款搞笑的狗狗扭蛋，這系列叫做「太極犬」，取自太極拳的諧音，造型是狗狗擺出打太極的姿勢，看起來超搞笑，一共有六款。巴哥犬握拳、蹲馬步超有架勢，白、黃兩隻黃金獵犬像是在打鶴拳，還有插腰、金雞獨立的白色柴犬，以及兩款迷你臘腸狗，每一款都超可愛。扭蛋售價300日圓（約台幣84元）。





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