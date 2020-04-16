12星座四月愛情運勢！巨蟹陷入地下戀情、射手座脫單機率高

火星、土星進入水瓶，代表著在這個月的愛情，要留意別過於壓抑情緒，以免有爆炸性的憤怒，而引發雙方的衝突，當願意看見過往的方式行不通時，要帶著智慧與幽默感來化解，雙方都願意調整時，將會開啟一個新的相處模式。

有時火星會與情緒上的暴力或衝動有關，包含情緒、言語或態度，都會是一種暴力，而土星是關於責任、壓力、或感到沉重…等等，因此如何正確的表達情緒，是在親密關係中重要的學習。

牡羊座

因朋友關係而遇見桃花

單身牡羊座進入4月，很有可能因為朋友的關係，而談戀愛，或是與朋友發展出戀情，但需留意人際面，有時會感到一種壓迫感，或遇到某種權威型人物而想反抗，當妳願意調整自己在看事情的觀點時，遇到這些人際上不舒服的狀況，也會帶來一個全新的學習。

已有伴侶的牡羊座，在4月是一個很不錯的聚會時間，妳可以與伴侶、家人聚聚，相互交流感情，讓彼此可以更熟悉，但需注意的是，可能與某些長輩相處時，會感受到壓力，而特別想逃離這樣的狀況，妳需用一種幽默感來應對，避免自己陷入受害者的情境中。

金牛座

價值觀契合需多努力

單身金牛座容易遇到主管型的對象，或是因為工作關係，而多了桃花的機緣，而有的金牛會突然遇到價值觀契合的對象，雙方都蠻愉快的，但若要長期的相處，需極大的耐心，有時陷入相處瓶頸時，對愛情的行動力會感到薄弱，需放下過度渴望對方成為自己理想型的心態，才能瞭解彼此更多。

有伴侶的金牛座，因火星、土星同時合相落入金牛座的10宮，需注意是否會落入一種想要控制彼此，希望對方可以呈現自己想要的模樣，其中一方希望伴侶改變，但對於自己需要調整的部分，卻顯得沒有行動力，有時會為了試探對方的忠心而考驗彼此，當這樣時很容易發生突然的爭吵，信任與同理在這個月份是很重要的。

雙子座

懂得深思熟慮贏得好人緣

雙子從4月開始，人際緣份開始上升，金星落入雙子座長達4個月的時間，單身的雙子座的人際桃花運勢，從四面八方而來，別過度強求，順其自然、平常心，桃花反而就會出現，而有的雙子很有可能會遇到異國戀情，或出現遠距離戀情的跡象。

在伴侶關係中的雙子，這個月在溝通表達上需留意別在情緒中溝通事情，當用情緒在表達時，伴侶很難收到妳真正要表達的是什麼，或是在討論事情的過程中，會過於嚴肅，都要學著放輕鬆一些。生活上，妳可以訂下一個明確的目標來實踐，鍛鍊自身的持續力和耐力。

巨蟹座

不見光的感情，內心矛盾

巨蟹座在這個月份要避免出現不見光的情感、舊情人出現、或有性無愛的狀況，讓自己心情上陷入矛盾掙扎，因為心中明明渴望穩定的情感模式，但遇到的狀況卻容易讓妳心思渙散，但這些情形要發展到什麼程度，決定權是在於妳，有時妳是真的遇到不對的人，別因此就陷入自卑的情境之中。

有的巨蟹和伴侶間相處，會出現一些情緒放大的狀況，例如過於害怕被對方控制壓抑，有意見不同時，對於自己的聲音是否被聽見，有時會過度反應，小時候某些沒被處理的情緒或傷痛，會投射到伴侶身上，而感到憤怒或憂鬱，當有這些情況時，妳需先停下感受自己，而不是還沒搞清楚自己怎麼了，就一直把情緒丟到對方身上，要伴侶來安撫喔。

獅子座

留意火爆情緒一發不可收拾

獅子座在這個月份，要特別留意自己會有爆炸性的情緒出現，而說出傷人的言語，與伴侶間容易一些小事，而吵翻天，妳過去的不滿，會一股腦的發作，當無法控制自己情緒時，這樣的爆炸也讓伴侶感到驚恐與疑惑，此時的妳很害怕示弱，而更容易變得堅硬無法溝通，若無法停息這些怒火，妳需先給自己一個空間獨處，或找朋友聊聊。

單身的獅子容易遇到讓妳感到吸引力強的對象，但對於是否要進入穩定交往的關係，卻有許多波折，別過於急躁，先當朋友一陣子，或許這樣的慾望會降低許多，而有的獅子在一個過度壓抑自己情感的狀態，雖然渴望脫單，但內心卻沒有自信會遇到對象，內心有許多挫敗感。

處女座

備受關愛，突如其來的戀情

處女座在4月份，在工作上或關係中會特別被關心，妳感到被在乎與尊重，有的單身處女座可能因為工作關係而認識不錯的對象，但這個月份工作的壓力也不小，容易出現不少狀況，而讓妳心中更渴望可以有個安定歸屬。

伴侶相處上，處女座這個月份較容易期待對方可以知道自己內心想法，但畢竟妳不說的話，伴侶也無法明瞭妳的意思到底是什麼，而這個月也要注意自己的桃花狀況，雖然不是單身，但卻容易出現別的對象，而讓妳產生對生活的一種熱情的幻象，或是遇到有好感的人，而把這號人物與自己的伴侶做比較。

天秤座

嚴謹看待，處事開始成熟

天秤座在4月份開始，看待一些事情變得成熟穩重，關係中不會只是按著自己的感覺來看事情，也會開始顧慮到伴侶間需一起討論，當身段放軟時，很多想法都容易開始達成共識，行動力也開始提升，會對於『我們』而非只是『自己』重視，太在乎對方有時會不小心忽略自己。

單身的天秤座，對於『關係』是較嚴謹看待的，對於承諾格外重視，因此並不想找個看起來“差不多”適合的人，在4月，單身天秤的人際桃花運勢是不錯的，但因為看待關係有時過於嚴肅，反而會讓對方感到不解風情，或是有種嚴厲的感受，而打退堂鼓，或是在一開始時都有好感，但衝動退去後，很快的就感到不適合。

天蠍座

重新找回歸屬感

內心之家的安全感建立，是天蠍座在4月的一門功課，此時的妳們，內心開始自我價值感低落，但這樣的心情是來自於被過去的一些陰影影響，而渴望內心可以被支持，單身的天蠍當被這樣情境影響時，會下意識的尋找夢想中的伴侶，但卻無法真正敞開與信任去認識新的對象。

在伴侶關係中的天蠍，也正在建立與學習信任的課題，有時會用驕傲自大來包裝、聽不進伴侶話語、暴躁不耐煩的情緒來隱藏內心真實的感受，有時工作上的權威議題也會帶入關係中，而形成一股無形的隔閡，放下防備，願意展示自己的脆弱，反而會有個機會與伴侶有個深度的討論和瞭解。

射手座

脫單機率高，但容易想得過於美好

單身射手從4月開始，脫單機率提升許多，會遇見很渴望安定下來或想結婚的對象，但射手的特質之一與理想主義有關，有時會想的過於美好，但進入關係中相處則會有許多磨合，而有的射手還不想穩定下來，但因為桃花的出現，而讓自己在一個娛樂性值較高的關係中，一旦有壓力就很快抽身。

在伴侶關係中的射手，因金星的作用下，彼此之間的相處變得越來越愉快自在，妳們找出一種互補，互相支持與一起學習的方式來進行，在公開面雙方都能讓彼此感到有面子，私下相處也親密自然，但有的射手，這陣子會在關係中，過度重視物質上的享受，而讓雙方感到不被重視，這是需要留意的。

摩羯座

別太多計較關係才能感到自在

摩羯座在4月份與伴侶間，有時會陷入一種計較誰付出多或少，而感到不平衡而來爭吵，但這些感受是出自於自己的主觀，無法真正說清楚誰對誰錯，但可以知道的是，當有太多的記較時，是因為害怕付出會付諸流水，或內在自我價值感低落而產生的心態，這個月也容易因為金錢或價值觀有所爭執，別太過堅持己見。

單身摩羯可能因為工作上的一些合作，或某些活動的緣故，而認識對象，一開始相處都覺得彼此相談甚歡，但再多些相處時，會感到價值觀上有很大的落差，或是容易陷入一種競爭感之中，有時對方無法拿捏清楚妳的底線，而讓妳有種侵略感，有時妳需懂得把話說清楚，別過度和顏悅色。

水瓶座

伴侶相處有太多紛擾、心思雜亂

在伴侶關係中的水瓶，4月份相處上會有許多責任和壓力的負擔感更加重，許多瑣碎事物感到心煩意亂，有時與伴侶的相處會變成了一種互相挑剔或給予彼此太多標準，而在關係中有許多火爆場面出現，或者妳可能會用一種不說的方式，但也讓對方感受這樣的冷淡，這是一種嚴重的傷害，要懂得退一步，放下情緒再來溝通很重要。

而有的單身水瓶，桃花可能會以意想不到的方式出現，愛情能量不斷飆升，可能會出現感到強烈吸引力的人，而對方也容易被妳的魅力深深著迷，但並不是每個水瓶都會一直感到這樣的吸引力，在激情冷卻後，會更清楚自己的真心為何，若不想繼續，需快點切斷這樣的關係，以免讓對方感到被利用的情況。

雙魚座

莫名其妙的關係

在4月份，雙魚需留意是否出現莫名奇妙的性關係，或是這段關係是不想公開，只能在私底下進行的，也可能其中一方在說出承諾之後，卻後悔自己因衝動而想收回這樣的承諾，而讓雙魚感到莫名其妙，關係中充滿了變數和謊言，但另一方卻可能還在執著之中沒清醒看清真相。

單身雙魚在4月很適合相親，可能因為家人朋友的介紹，而認識新對象，但上述的狀況仍需留意，別明知不適合，卻要往死胡同鑽。有伴侶的雙魚，需懂得避免麻煩的關係，以免更多不必要的事件發生，而有的雙魚面對伴侶則會認為犧牲奉獻對方就會改變，有種當作還債的心態，而讓自己生活變得沉重。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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