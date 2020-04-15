喀什米爾之王也跟上粉色！「春夏透視風」桃紅烏干紗襯衫好浪漫

▲喀什米爾之王Brunello Cucinelli也搭上粉紅熱潮，2020春夏新品搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

有「喀什米爾之王」之稱的義大利精品Brunello Cucinelli（BC）於今（15日）在台舉辦春夏新品發佈會，本季以懷抱著永恆的概念訴說，色調不乏米色、都會感灰色以及現在最熱門的粉色，多樣化的天然布料與透視效果結合，仿佛吹來陣陣涼意。

▲Brunello Cucinelli 2020春夏系列延續極簡主義，以輕薄為一大重點；粉色透視烏干紗襯衫 NT$72,500、柔軟皮革背心 NT$187,500。（圖／品牌提供）

「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli 2020春夏系列延續極簡主義，將1990年代的靈感轉化為細微、直線、對稱的特點，包括透明感烏干紗材質的粉色襯衫，搭上時事「粉色話題」以輕薄質地卻帶有硬挺視覺效果取勝，天然纖維和有機質地帶來真實感，內搭皮革背心頗有撞色衝突感，上身毫無負擔。

▲「Soft Tailoring」剪裁手法的展現在（依序）雪紡洋裝NT$222,900；百褶紗裙NT$104,200；透視西裝外套 NT$150,400。（圖／品牌提供）

另外也不乏「Soft Tailoring」剪裁手法的展現，百褶紗裙運用內外雙刺繡打造栩栩如生的花卉圖案，層層交疊卻始終輕盈，並與烏干紗和薄紗上的傳統工藝刺繡相互呼應。各式西裝外套採用了夏日淺白色、淺沙色和細膩的中性色調宛如地貌綿延展開，也因為植物纖維上的紋理，讓衣著並非如此平整，而是自然親膚的紋路，回到品牌懷抱著永恆的概念。品牌女裝上的珍貴細節Monili在本季也有獨特發揮，運用手工鑲嵌，保留外觀的不規則，一躍而上背心、襯衫、鞋款等單品，讓閃亮度更為自然。

▲（依序）迎合日常實穿性的皮革五分褲 NT$112,900；漸層色牛仔褲 NT$44,100。（圖／品牌提供）

為了迎合日常實穿性，套裝設計採用中性融入柔和色調，百慕達短褲以plongé nappa 皮革製成，柔軟同時相當輕巧，顛覆以往對皮革悶熱、厚重的刻板印象；更在丹寧褲上打造「染色與褪色」的褲腳，布料上不規則的纖維特性使漸層的色彩立體地呈現。

▲男裝方面則以中性色調詮釋，針織罩衫 NT$54,800。（圖／品牌提供）

男裝方面則以中性色調詮釋，在米色調、都會感灰色與沉靜藍色做探討，柔和的版型線條為毛衣、外套與長褲帶來舒適感，同時以輕盈柔軟的皮革打造多樣性，圖案上則有細條紋遊走於正式與休閒之餘，搭配色彩詮釋相當巧妙。

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