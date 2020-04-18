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偽少女辦公桌必備「10樣清潔收納小物」　迪士尼夜燈、迷你吸塵器實用又可愛

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▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

工作進入倦怠期了嗎？辦公桌上是不是常常擺了一堆雜物，每次重要的文件都不知道丟到哪去了，這時代表妳需要好好把妳的桌面整理一番了！這裡為妳統整了10樣超有幫助的清潔收納小物，一起找回上班的新鮮感！

收納系列

1.韓系多功能桌墊

桌墊可以說是辦公桌上必備的用品，除了可以當作寫字墊和滑鼠墊之外，也可以幫妳收那部份的文件唷，讓桌面看起來更有條理了呢！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

2.可愛草皮收納架

文具太多很困擾嗎？女孩總是喜歡收集一堆可愛文具，同款的筆每個顏色都要來一支！讓我們一起用俏皮的草皮文具架收納妳的寶貝小物吧，這款除了可以躺著放之外，也可以立著放，這樣更省空間唷！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

3.簡約北歐風三角書架

常常找不到好看的書架，但是這款北歐風的三角書架太美了啦， 玫瑰金就是少女該擁有的顏色，把文件跟喜愛的書籍好好收納，還可以當作辦公桌上的小裝飾！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

4.桌上型螢幕置物架

辦公桌上想必都會放一台又大又重的電腦吧，常常電腦跟鍵盤一放，桌面就沒剩多少空間了，真的是很佔位呀...但只要把電腦放在專用的置物架上，下面還可以放置鍵盤，一下就省出了很多空間了！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

5.桌面金屬支架

手機放在桌上，常常被一些文件、雜物蓋住，每次要找都找不到，手機架是很必備的辦公桌小物，這款不只手機可以用，連平板電腦也都可以架上去唷，讓辦公環境變得更整潔便利！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

6.百變伸縮置物書架

桌上好亂，但又不想放一個很大的收納櫃？那這個可伸縮的置物架就是妳的好選擇，可以自己組裝置物架的空間，大小適中、長寬高也都是中，把雜物排排放好，這絕對是個超實用的置物架！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

7.迪士尼小夜燈收納盒

好萌噢，外觀萌度爆表的迪士尼收納盒，可以裝一些耳環、戒指、小飾品，同時它也是個會發光的小夜燈，工作加班沒關係，還有米妮可以陪妳～這系列還有其他迪士尼角色可以做選擇哦。

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

清潔系列

8.桌面迷你吸塵器

辦公桌上難免有些橡皮擦屑或是小紙屑，這時候千萬不要手一揮就把它撒到地上！迷你吸塵器絕對是妳的好幫手喔，不但外型小巧可愛還可以讓妳桌面變得乾淨溜溜～

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

9.草裙舞動物清潔刷

電腦螢幕、書架、收納櫃，都超級容易積灰塵的，千萬不要眼不見為淨！這時候拿出清潔刷揮一揮就可以做簡易清潔了，話說這款清潔刷還是熊熊造型的，好適合擺在女孩辦公桌上，平時還可以當作裝飾用的少女小物！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

10.迷你鍵盤吸塵器

常常在桌上吃東西，鍵盤都是屑屑好難清喔，擁有一個迷你鍵盤吸塵器是很重要的，畢竟電腦是生財工具嘛～當然要好好疼愛它，迷你吸塵器真的超方便的，這個大小很適合在辦公桌上放一個，隨時都可以清潔桌面！

▲桌上小物 。（圖／柯夢波丹提供）

文／柯夢波丹　圖／博客來、IG@LEXANDTEN、KATYGREGORYUK

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 清潔, 收納, 小物, 辨公桌
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