換季不怕！謹記保養「5大心法」，幫你度過尷尬時期

▲依據膚質掌握換季保養重點，避免肌膚鬧情緒。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉 / 台北報導

換季肌膚鬧情緒，加上每天長時間配戴口罩，讓膚況遊走在危險地帶，這時候安定肌膚為第一，千萬別盲目跟風亂買保養品，別人的蜜糖可能是你的毒藥，依照膚質需求挑選產品就不會錯。

曾有研究顯示，超過一半的消費者都認為自己是敏感肌，但肌膚會敏感或許和錯誤的保養觀念有關，包括過度清潔、去角質，甚至用錯保養品，在換季的此時，選擇保養品更要特別用心。





▲Elizabeth Arden 超進化黃金導航眼部膠囊，60顆，2,800元。

乾性肌：補充油分和水分

造成肌膚乾燥的主要是因為油、水均不足，容易導致皮膚乾燥、粗糙或脫皮等現象。因此建議在日常保養程序中挑選潤澤度高的保養品，維護肌膚的屏障。

▲理膚寶水 毛孔緊緻控油保濕乳，40ml，750元。

油性肌：清爽質地為首選

油性肌膚在換季期間油脂分泌加劇，更容易生成痘痘或粉刺，身為油肌人總擔心面臨滿臉油光的情況。挑選質地清爽保養品，讓肌膚在換季期間減少負擔，。

▲KOSE 雪肌精 御雅極奧潔膚乳，200ml，1,550元。

中性肌：做好日常保養

中性肌膚屬於理想的健康肌膚，在換季期間較不容易有狀況，但仍需適當的清潔及保養，使肌膚狀態穩定。

▲OZIO 蜂王乳凝露，75ml，1,380元。

混合肌：重點在分區保養

混合性肌膚意指油脂分泌不均勻，常見的狀況為臉頰兩側乾燥，T字部位容易出油，且面臨換季期間狀況更甚從前。因此建議混合肌人掌握「分區保養」方式，針對油脂分泌旺盛的部位使用控油且清爽的產品，油脂分泌低的部位則使用保濕滋潤的產品。

▲SHISEIDO 敏感話題 全能敏弱修護霜，25g，1,800元。

敏感肌：溫和不刺激是大原則

當敏感性肌膚從外界接觸到刺激，容易造成肌膚不適的狀況，例如紅腫、發癢及脫皮等。建議敏感肌挑選「成分溫和、不刺激」的保養品，減少接觸刺激的機會，使肌膚趨於穩定的狀態。

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