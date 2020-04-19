蔡詩芸生完女兒當起「美妝博主」　公開日常妝教學，老公直接亂入放閃

女神蔡詩芸最近升格當媽媽後，反而更活耀的出現在大家面前，本來就一直是女人夢想範本的蔡詩芸，從懷女兒Katiya到生產後快速恢復身材，每一個過程全都引起話題！而這次她則變身「狂野美妝Youtuber」在自己的Youtube頻道SUNDIZZ VLOG當起美妝博主，公開自己的日常裸妝教學＋愛用產品推薦，甚至連老公王陽明還亂入放閃，整個過程太可愛了～妳一定要看！

影片一開始蔡詩芸素著臉，頭髮中分並用夾子夾起，穿著寬鬆的落肩V領上衣，輕鬆又隨性的和大家分享她的日常妝前保養和化妝教學！

蔡詩芸日常妝前保養：先洗臉



有部分女星是提倡早上不洗臉的，但是蔡詩芸分享自己是早上會洗臉的那一派，只是會用很溫和的洗面乳，快速的洗臉將臉上的油脂帶走即可，不需要洗太久以免過度清潔．

洗面乳推薦：丹麥Derma 有機洗顏凝膠，150nl，NT$267

蔡詩芸日常妝前保養：上眼霜



洗完臉後蔡詩芸接著會直接上眼霜，但是只要上一點點就夠，然後用指腹輕輕的拍眼周，讓眼霜能充分的被吸收，保持眼周的滋潤．

眼霜推薦：肌膚之鑰 塑妍逆齡眼霜，15ml，NT$8,400

蔡詩芸日常妝前保養：調理淨化液



這瓶膚質調理淨化液，蔡詩芸分享自己已經使用了非常多瓶，主要功效是是可以改善粉刺痘痘，並且將肌膚調整到最平衡的狀況，無論是過油或是太乾，都可以靠這瓶去調理膚況！

精華推薦：ALITENICE Super全新修膚調理淨化液

蔡詩芸日常妝前保養：潤膚霜



妝前最後一步保養就是在臉上擦上潤膚霜，蔡詩芸分享擦上潤膚霜，對於台灣潮濕的天氣非常的好，能讓肌膚有清新輕盈的感受．

蔡詩芸分享其實潤膚霜的用量也不需太多，均勻分布的在臉上和脖子上（記得脖子也要帶到喔～），然後用手輕輕的抹勻，讓潤膚霜吸收即可！

乳霜推薦：ALITENICE水奇蹟甦活極潤霜

蔡詩芸日常妝前保養：擦護唇膏



以上就是蔡詩芸的日常妝前保養，不需要太繁複的保養步驟，也不用太大的量，只要讓肌膚維持微潤的狀況即可，接著在上妝前蔡詩芸還說會使用木瓜霜當護唇膏，免得化妝時嘴唇過乾．

護唇推薦：Lucas' Papaw Ointment木瓜霜

蔡詩芸日常妝第一步：擦防曬霜



化妝最重要的第一步就是擦上防曬霜，同時具有隔離彩妝和防曬的功效，所以這個步驟非常的重要～

而蔡詩芸選擇的是帶有潤色功能的膚色防曬霜，同樣也是一點點的用量，將整臉擦勻，能夠讓妳的肌膚看起來很光滑．

防曬霜推薦：香緹卡自然肌膚輕底妝SPF15，50g，NT$2,600

而為了要確保防曬霜有被肌膚完整的吃進去，以免之後有浮粉的狀況，蔡詩芸還會再用美妝蛋輕壓肌膚，把防曬打底做到最無痕跡的狀態．

美妝蛋推薦：Beautyblender 美妝蛋，NT$690

蔡詩芸日常妝第二步：粉底



蔡詩芸分享最近自己沒有上粉底的習慣，因為她覺得自己最近的肌膚很潤澤，而且她也不想底妝看起來很厚重，因此底妝她會選擇類似遮瑕膏的底妝產品，而這款粉底也是她一直以來都在使用的底妝．

粉底推薦：好萊塢的秘密 晶透無瑕粉底，7.5g，NT$870

用刷子沾取薄博的粉底膏，刷在眼周下方需遮瑕處，及額頭、鼻子和下巴...等較暗沉處，再用美妝蛋去疊壓粉底均勻，讓肌膚的色澤更加的一致和透亮．

刷具推薦：Sephora 經典必買粉底刷#10

蔡詩芸日常妝第三步：修容



底妝大致完成的差不多後，就來到了女明星最在乎的修容時刻，就算是日常妝也少不了能讓五官更加立體的修容步驟．

修容盤推薦：ANASTASIA BEVERLY HILLS修容盤#Light to Medium

蔡詩芸接著說明，在修容的時候，她喜歡將臉分成三個部分來修容，因為每一個部分都有需要修的小細節，才能確保整個臉的角度完美．

修容刷推薦：BOBBI BROWN 修容刷，約NT$1,860

修容第一部分，就是先用修容修飾額頭．

第二部分則是臉頰，要修容的部分則是顴骨的下方處，也就是蔡詩芸示範小鳥嘴的臉頰最凹處，利用修容陰影，讓五官更集中．

第三部分則是下巴線條，修容刷刷咬合肌處，讓下巴的線條更尖更立體．

蔡詩芸日常妝第四步：畫眉毛



修容完就來畫眉毛了，蔡詩芸分享對於畫眉毛其實她沒有什麼技巧，因為她已經很喜歡她原本的眉形了，所以就只要利用眉粉補一下眉毛的空隙就好．

眉粉推薦：AMY JEAN BROWS 絲絨眉粉，約NT$1,105

蔡詩芸日常妝第五步：畫眼影



接著來到了眼影時間，蔡詩芸分享由於是因為是日常妝，所以眼影的顏色也都選擇自然的裸色，或是帶粉的大地色系．

而她也公開這盤眼影中，最喜歡的就是氣質的裸粉色，不論任何時刻都能完美應用這個顏色，也絕對不會出錯！

眼影推薦：Tarte Tartelette 霧面12色眼盤，約NT$1,180

眼妝教學：



先沾取自然的裸粉色，大面積的刷勻在眼皮上打底．

接著沾取較淺的裸色眼影，重複疊刷在眼皮上，與剛剛的底色充分的融合．

再來回到第一步所使用的顏色，同樣用眼影刷沾取適量的粉裸色眼影，並刷取在眼下的睫毛根處，創造自然的微醺感．

結果蔡詩芸示範眼妝到一半，大家期待以久的老公彩蛋-王陽明，終於現身鬧場老婆啦～而且王陽明還自詡為彩妝大師，老婆蔡詩芸的妝都是他教的，甚至還叫粉絲留言，如果大家想看他幫蔡詩芸化妝的話，逗得蔡詩芸笑瞇了眼，兩人間的甜蜜感情閃到大家都受不了了啦～

蔡詩芸日常妝第六步：畫眼線



畫完眼影後，接著來到眼線的步驟，蔡詩芸推薦的這隻眼線筆，是她非常喜歡的顏色，不是過於銳利的黑色，而是接近眼球色澤的深咖啡色．

眼線筆推薦：NARS 絲絨放電眼線筆#MAMBO深榛果色，NT$950

而畫眼線的方式，蔡詩芸選擇畫上內眼線，只要加深眼睛的深邃感即可，不需要太誇張的眼線．

蔡詩芸日常妝第七步：夾睫毛



再來就是睫毛的部分了，再刷睫毛膏前要先把睫毛夾彎，蔡詩芸也提醒大家，再使用睫毛夾的時候千要要小心，不要夾到眼皮了．

睫毛夾推薦：Sephora 睫毛夾，約NT$665

蔡詩芸日常妝第八步：刷睫毛



夾完睫毛後，就要來開始刷睫毛了！蔡詩芸刷睫毛會有兩個步驟，她會先用打底睫毛膏刷第一道．

睫毛打底膏推薦：蘭蔻 睫毛增長XL打底膏，約NT$801

而她也分享她只會刷眼皮的上排睫毛，不會刷下睫毛，因為她不想要眨眼睛時，有可能會把眼周弄暈，然後把眼妝弄得髒髒的．

再來就是畫上睫毛膏了，這支使用的睫毛膏也是蔡詩芸自己非常喜歡的，而且是防水的睫毛膏！順著睫毛的弧度，往上刷即可，也餔需太誇張的捲翹，只要看起來有眼神精神好就好．

睫毛膏推薦：Tarte 閃亮防水睫毛膏，NT$700

蔡詩芸日常妝第九步：遮瑕

其實就只是重複第二個步驟，蔡詩芸分享自己的一個化妝小習慣，那就是喜歡多上一點遮瑕膏在臉上，來去遮蓋她有漏掉的瑕疵，做完這個步驟後，蔡詩芸也說可以感覺到自己的皮膚變的非常乾淨。

蔡詩芸日常妝第十步：鼻影



蔡詩芸說這個步驟，對她來說也是最重要的步驟，就是畫鼻影，因為這個動作，能讓亞洲女生的鼻子更加的窄更立體．

同樣也是使用ANASTASIA BEVERLY HILLS修容盤#Light to Medium來將鼻子加點陰影．

利用鼻影刷沾取薄薄的修容粉，順著鼻子的輪廓，從山根到鼻頭處，加一點淡淡的陰影，讓鼻子更挺．

刷具推薦：M.A.C #224專業彩妝刷，NT1$300

蔡詩芸日常妝第十一步：腮紅



女人的好氣色絕對少不了腮紅，蔡詩芸選擇氣質的珊瑚色，輕上一點在蘋果肌處，讓肌膚看起來清新又自然．

腮紅推薦：Benefit Dandelion蒲公英胭脂蜜粉，NT$1,200

利用多角度的刷具，讓腮紅可以更自然的暈在臉頰上，而不是有一種刻意感．

腮紅刷推薦：M.A.C #168專業彩妝刷，NT$1,450

蔡詩芸日常妝第十二步：打亮



身為歐美掛的辣妹，怎麼能少了打亮！蔡詩芸推薦她最愛的打亮產品，健康自然的香檳色，能讓肌膚的亮度達到一個剛剛好的平衡，不會過假．

打亮推薦：BECCA 打亮餅#Champagne Pop，約NT$1,150

打亮刷則也是別有心機，小小扇型的打亮刷，能夠讓打亮時，平均的刷到各個角度，也不會讓打亮粉集中在一處，讓臉上的亮度不均勻．

打亮刷推薦：Morphe Y13專業扇形刷具，約NT$223

打亮跟修容一樣同樣也有分幾個部分，首先是顴骨的頂端位置打亮．

接著打亮山根和鼻樑的位置，讓鼻子更挺．

嘴唇也不能忘記，輕掃上唇的位置，讓嘴唇形狀更立體嘟嘟．

最後則是眉骨的位置打亮，可讓眼窩更深邃．

蔡詩芸日常妝第十三步：蜜粉定妝



最後使用蜜粉來定妝，來延長肌膚出油的時間，讓妝容更持久．

蜜粉推薦：蘿拉蜜思 煥顏透明蜜粉，NT$1,500

蔡詩芸日常妝第十四步：唇妝



蔡詩芸的日常妝來到最後一個步驟，也就是唇妝，而比起一般單純的畫上唇膏，蔡詩芸則多了一個步驟！

這個步驟就是畫上唇線，利用唇線先描繪出自己喜歡的豐潤厚唇，而唇線的顏色則是選擇百搭的玫瑰豆沙色．

唇線筆推薦：Tarte 唇線筆#Latergram，約NT$210

接著再用唇膏將嘴唇塗滿，就完成氣質豐厚的玫瑰唇妝啦～

唇膏推薦：NARS 絲絨迷霧唇筆#Buenos Aires，NT$950

噠啦～完成日常妝容後，再紮個高馬尾，就完成了蔡詩芸的日常妝髮啦！是不是很美呀～快點認真筆記起來！

蔡詩芸的日常妝影音

文／柯夢波丹 圖／SUNDIZZ VLOGYOUTUBE

YouTube公開TOP 10居家健身影音推薦！尤其這部「早晨十分鐘伸展瑜珈」觀看數近千萬...快點存起來

【2020母親節百貨特惠】最優折扣的經典保養組必買推薦！現在不下手妳絕對會後悔一整年～

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》