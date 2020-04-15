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小S女兒許曦文「高級臉」獲保養代言　愛用面膜竟和大S同款

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▲▼小S女兒許曦文代言寵愛之名。（圖/品牌提供）

▲寵愛之名大膽啟用許曦文，看得出企圖想要年輕化的心。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

寵愛之名邀來小S女兒Elly許曦文擔任代言人，她的高級厭世臉有著強大可塑性，被創辦人吳蓓薇指名欽點。小小年紀專攻舞蹈多年，並擁有傑出成績，她的性格與勇氣，完全符合寵愛之名追求勇敢之美的氣質。

▲▼小S女兒許曦文代言寵愛之名。（圖/品牌提供）

▲▼小S女兒許曦文代言寵愛之名。（圖/品牌提供）

繼服裝品牌之後，許曦文第一次為保養品牌代言，在形象廣告拍攝過程中，各種表情的層次到位，令人驚艷。摩羯座的她，對自己有極高標準，拍攝當天加上她的舞蹈專長，將劇本中女主角「對世界好奇、對內心探索、在成長中逐夢、在逐夢中踏實」的過程演繹得淋漓盡致。

▲▼小S女兒許曦文代言寵愛之名。（圖/品牌提供）

承載著星二代光環，Elly從小就養成保養的觀念，雖然還很年輕卻相當在意膚況，已經開始懂得挑選適合自己的保養品。Elly也說其實保養不分年齡和時間，發現肌膚問題就要開始保養，尤其自己是敏感肌又有痘痘困擾，所以最注重清潔。

每週更會固定敷面膜，第一次接觸寵愛之名生物纖維面膜，便愛上它果凍般的特殊材質，而且能完美服貼在臉上，連在拍攝形象廣告時，敷著它跳舞、翻跟斗都不會滑落，她驚呼：「一邊跳舞，一邊保養，實在是太省時了。」

▲▼小S女兒許曦文代言寵愛之名。（圖/品牌提供）

▲寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜 ，3片(盒)，1,170元。

她最喜歡亮白淨化光之鑰生物纖維面膜，完全符合她的懶人需求，亮白修護一次到位，其實多年前她的姨媽大S就曾在《美容大王》書中大推這款面膜，當時因大S效應總是賣到缺貨，而剛好小S女兒成為代言人，網友大呼是意料之外，但也可說是情理之中。

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關鍵字：

面膜, 寵愛之名, 小S, 大S, 許曦文
fashion.net

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