寶格麗蛇包減齡成功　淺藍、蜜桃橘色超甜美

▲Alexander Wang X BVLGARI限量聯名包款。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接春夏，包包也跟著換季，寶格麗（BVLGARI）與設計師Alexander Wang合作的聯名系列包款「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」，迎來春季限定的淺藍與蜜桃橘色，讓原來非黑即白的個性包款瞬間變甜美，超迷人！

▲美國女歌手兼演員Rainey Qualley拎Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包，79,700元。



Alexander Wang操刀設計的寶格麗聯名包，以金色雙蛇頭裝飾，更令人驚喜的是包款有多種用法，配備可拆式提把與可拆式皮帶，讓包款不僅可手拿，亦可肩背、斜背或繫在腰上當腰包，無論是正式或休閒服裝都好搭配，新增的淺藍與蜜桃橘色洋溢青春氣息，讓整體造型立刻「減齡」。

▲Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包，可變身為腰包，79,700元。



這兩色也是本季討喜的流行色，Gucci旗下GG Marmont肩背包與相機包，均有淺藍色調的伯爵藍與香草檸檬黃供選擇，依只要穿上最簡單的白T恤、牛仔褲搭配一款亮眼精品包，絕對搶眼。

▲Gucci GG Marmont伯爵藍肩背包（左）57,800元，GG Marmont香草檸檬相機包39,400元。（圖／翻攝Gucci官網）

