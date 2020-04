寶格麗蛇包減齡成功　淺藍、蜜桃橘色超甜美

▲Alexander Wang X BVLGARI限量聯名包款。(圖/寶格麗提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

迎接春夏,包包也跟著換季,寶格麗(BVLGARI)與設計師Alexander Wang合作的聯名系列包款「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」,迎來春季限定的淺藍與蜜桃橘色,讓原來非黑即白的個性包款瞬間變甜美,超迷人!

▲美國女歌手兼演員Rainey Qualley拎Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包,79,700元。



Alexander Wang操刀設計的寶格麗聯名包,以金色雙蛇頭裝飾,更令人驚喜的是包款有多種用法,配備可拆式提把與可拆式皮帶,讓包款不僅可手拿,亦可肩背、斜背或繫在腰上當腰包,無論是正式或休閒服裝都好搭配,新增的淺藍與蜜桃橘色洋溢青春氣息,讓整體造型立刻「減齡」。

▲Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包,可變身為腰包,79,700元。



這兩色也是本季討喜的流行色,Gucci旗下GG Marmont肩背包與相機包,均有淺藍色調的伯爵藍與香草檸檬黃供選擇,依只要穿上最簡單的白T恤、牛仔褲搭配一款亮眼精品包,絕對搶眼。

▲Gucci GG Marmont伯爵藍肩背包(左)57,800元,GG Marmont香草檸檬相機包39,400元。(圖/翻攝Gucci官網)