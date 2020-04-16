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神基因！保羅沃克愛女低調踏時尚圈　強尼戴普兒成六塊腹肌小鮮肉

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▲保羅沃克女兒。（圖／翻攝自IG）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@meadowwalker、@lilyrose_depp

擁有國際巨星父母親的星二代，總是會成為粉絲與媒體鏡頭的焦點，即使是低調得過生活也有被挖出來的一天，像是因《玩命關頭》系列電影而聲名大噪的保羅沃克（Paul Walker），在車禍後留下的女兒現今也已21歲了，以模特兒身份進入時尚圈，天使般美貌令人稱羨，此外，近期強尼戴普（Johnny Depp）的18歲兒子也罕見的曝光帥氣模樣，看著兩位少年少女不禁讓人感嘆：「果然是神基因！」

▲保羅沃克女兒。（圖／翻攝自IG）

保羅沃克的女兒梅朵沃克（Meadow Walker），日前於IG上貼出了與父親生前相處的溫馨影片，逼哭不少明星好友與網友們，也因此引起了一波關注。當初的小女孩肉肉臉完全消失，成了有稜有角的時尚高級臉，小臉讓五官更立體、精緻，擁有雪白的肌膚以及如湖水般藍綠色的眼眸。

▲保羅沃克女兒。（圖／翻攝自IG）

梅朵沃克身為21歲貌美的少女，已能成熟獨當一面，默默地以模特兒身份踏入時尚圈，據悉身高約為175～177公分左右，修長、標準的模特兒高挑身材，已為雜誌拍攝過多組時尚畫報。許多網友都大讚：「根本是天使下凡。」、「很有潛力！」IG吸粉超過兩百多萬，因長得太美著實也很難低調。

▲保羅沃克女兒。（圖／翻攝自IG）

▲保羅沃克女兒。（圖／翻攝自IG）

接著把目光轉到了另一位國際巨星強尼戴普的兒子傑克戴普（Jack Depp）身上，鮮少露面的他，因迎來18歲生日，被姐姐莉莉蘿絲（Lily Rose Depp）曝光在IG上，傑克戴普一張裸上身的照片一夕之間便傳遍各大媒體，雖然戴著墨鏡依然看得出與父親一個模子刻出來的輪廓，深邃五官藏不住，加上結實的六塊腹肌，已晉升成了一枚帥氣小鮮肉。

▲保羅沃克女兒。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

保羅沃克, 梅朵沃克, 強尼戴普, 傑克戴普, 星二代, 天使, 模特兒, 時尚圈, 小鮮肉
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