瘦身必學！5種低熱量沙拉醬汁調配法　做法簡單又百搭

▲吃沙拉時搭配清爽低卡的醬汁才能吃得健康、幫助瘦身。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@姜小慈的慢食光

很多女生都會選擇吃沙拉來減肥或補充蔬菜量，但要是一個沒注意，小心沙拉沒讓你變瘦，反而會越吃越胖，問題關鍵就出在「沙拉醬汁」，像是千島醬、凱撒醬、蛋黃醬等都是高熱量沙拉醬，一入口就等於吃下一堆油！想要吃得健康又能瘦，快把以下5種低熱量沙拉醬汁調配法學起來，不僅好吃百搭，做法也都超簡單，就算平常沒在下廚的人也能輕鬆搞定。

#義大利油醋汁



準備1/4勺義大利香醋＋3勺橄欖油＋1/2勺第戎芥末酱＋1/2小勺大蒜末＋少許鹽巴，放入碗中拌勻即可。

#蘋果醋醬汁



準備3ml蘋果醋＋5ml橄欖油＋2小勺第戎芥末醬＋1/2小勺大蒜末＋適量鹽巴及黑胡椒粉，放入碗中拌勻即可。

#蜂蜜芥末醬



將1勺橄欖油＋1/2顆檸檬現擠出汁＋1/2勺蘋果醋＋1勺蜂蜜＋2勺第戎芥末醬＋適量鹽巴及黑胡椒，放入碗中拌勻即可。

#覆盆子醬汁



先將適量覆盆子加熱煮熟成泥狀果醬，再取覆盆子泥醬＋1/2顆檸檬現擠出汁＋3勺蘋果醋＋1勺蜂蜜，拌勻即可。

#酪梨醬汁



將1/2顆酪梨＋3ml柳橙汁＋2勺橄欖油＋1瓣大蒜切末＋適量香菜、芹菜切末、鹽巴、黑胡椒，放入食物調理機裡攪拌均勻即可。

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