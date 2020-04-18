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想練馬甲線、蜜桃臀？這10個健身小知識先學好　伸展絕不能省

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▲健身初學者必知的10個健身小知識。（圖／翻攝莫麗IG）

編輯／Amanda　圖／翻攝IG @molly_chiang

現在女生對於好身材的追求可不只「瘦」就好，還要緊實有線條，最好還有馬甲線或蜜桃臀，所以也越來越多人開始有健身的習慣。但對於剛開始接觸健身、重訓的女生來說，有很多基本常識可能都一知半解，想成功練出好身材？先把這10個健身小知識學起來吧！

1.餐後別立刻做訓練

健身盡量不要安排在用餐後的1個半小時內，如果訓練時間離進食時間太近，在訓練過程中可能會引發腹部絞痛。

2.負重訓練的重量要夠

做負重訓練時，選擇的重量要足夠，判斷方式是：在使用最少訓練次數的前提下，能快速使肌肉達到精疲力竭之感，如果想增強肌肉緯度，訓練次數最好控制在6~8次之間。而如果一個訓練你能輕鬆完成12次，那就是該增加重量的時候了。

3.腹肌要重複、規律地練

其實人的腹肌能承受強大的壓力，所以多次重覆、有規律的訓練是雕塑腹肌的最好方法了。

▲健身初學者必知的10個健身小知識。（圖／翻攝莫麗IG）

4.組間休息時間要依訓練部位調整

不同的訓練部位，每組動作間的休息時間也有所不同，像是上半身建議1分鐘左右，下半身則是2分鐘內為佳。

5.留時間讓肌肉休息

大多數肌肉平均需要48～72小時進行恢復，而這期間同時也是肌肉生長的時候。

6.肌力和肌耐力是不同的訓練型態

不同的訓練型態擁有不同的健身效果，像是多次數的訓練主要針對的是肌肉耐力；而少次數、大重量的訓練針對的則是肌肉力量。

▲健身初學者必知的10個健身小知識。（圖／翻攝莫麗IG）

7.要留意訓練程度和攝取的熱量

一定很多人都曾有這樣的經驗，做完重訓的當晚很難安然入睡，而這很可能是訓練過度或是攝取的熱量不夠所造成的，因為這兩種情況都會使肌體的新陳代謝速度加快。

8.別忘了補充水分和糖分

泵感來源是來自肌肉的充血，如果想獲得更強的泵感，可以縮短間歇時間，增加訓練次數，但要記得補充充足的水分，訓練前也要補充些糖分。

▲健身初學者必知的10個健身小知識。（圖／翻攝莫麗IG）

9.有氧運動和飲食管理也很重要

雖然結實的身材曲線得靠健身，但建議還是要搭配有氧訓練，因為有氧運動能幫助心肺功能維持在良好的狀態。另外，如果你的目標是減肥瘦身，除了必要的有氧運動，或高強度的間歇訓練，最重要的還是要從飲食著手。

10.練後的伸展運動是必須

很多人在做完高強度的訓練後，第一件事就是開始收拾東西或直接沖澡準備回家休息，但其實你還需要做至少5分鐘的慢跑和5分鐘的伸展運動。運動後的收操伸展能幫助肌肉放鬆、恢復彈性，避免過多的乳酸堆積在肌肉中，造成肌肉痠痛，也是讓身材線條更好看的重要關鍵。

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關鍵字：

運動, 健身, 瘦身, 減肥, 減脂, 健身, 重訓, 初學者, 健身知識, 小常識
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