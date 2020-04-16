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定妝噴霧6種必學神用法！補妝更自然　還能提升眼影顯色度

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▲定妝噴霧6種神用法！保濕補妝都OK。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲定妝噴霧用法其實超多種。(圖／翻攝IG@rimi_channel)

記者張毓容／台北報導

為了防疫，現在人人離不開口罩，加上夏天腳步逐漸逼近，妝容最重要的就是持久性，能延長持久度的底妝產品早已是基本配備，尤其方便攜帶的定妝噴霧更是必備，但你以為定妝噴霧只能用在全臉完妝後定妝嗎？其實定妝噴霧還有許多隱藏版用法，妝前保濕、妝中讓彩妝色彩更顯色，妝後還能定妝、補妝全都包！快來看看定妝噴霧的6種神用法，你知道幾個？

1.妝前保濕

定妝噴霧裡通常也含有保養成分，尤其是保濕成分，所以也很適合在妝前拿來急救，當作保濕噴霧使用。上底妝前，將定妝噴霧距離臉部20～30cm均勻噴灑全臉，幫肌膚補充水份，提升後續上妝的服貼度。但要注意的是，如果是使用含有成膜劑的定妝噴霧，建議在防曬乳或隔離霜後使用。

▲定妝噴霧6種神用法！保濕補妝都OK。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲用定妝噴霧噴濕美妝蛋再上妝，可讓底妝持久度更提升。(圖／翻攝IG@makeupforeverkr)

2.噴濕美妝蛋

美妝蛋是許多女孩愛用的上妝工具，大家都知道美妝蛋要沾水擰乾後使用，這樣拍開粉底液，底妝就會薄透又服貼。而定妝噴霧裡含有成膜成分和保濕成分，用噴霧噴濕美妝蛋用來代替一般自來水，可以讓底妝更加持久服貼。

3.三明治定妝法

從韓國火起來的三明治定妝法，尤其容易冒汗的人或出油到糊妝的油皮星人一定要學起來！首先，在上好底妝後先噴一層定妝噴霧，等噴霧自然在臉上乾透成膜後，接著在臉上輕掃一層蜜粉，再噴一次定妝噴霧，這樣的「三明治定妝法」經過許多網友測試，持妝效果可比單單一層蜜粉延長了好幾個小時。

▲定妝噴霧6種神用法！保濕補妝都OK。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲用定妝噴霧噴濕刷具，可讓刷具附著力更提升，上色色彩更飽和。(圖／翻攝IG@makeupforeverkr)

4.眼影濕用法

有些眼影顏色好美但很會飛粉，或是大亮片眼影不好上色怎麼辦？試試先用定妝噴霧噴濕眼影刷再沾取眼影，這樣刷出的眼顏色不僅更飽和顯色，也能增加服貼度和持久性。

而且這個方法還可以進階拿眼影來畫眼線，一樣用定妝噴霧噴濕眼線刷再沾取想要的眼影色，就能創造出類似眼線膠的效果，畫出俐落又飽和的線條。

▲定妝噴霧6種神用法！保濕補妝都OK。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲。(圖／翻攝IG@meung.e)

5.全臉完妝後定妝

這個用法就是最常見、大家也最熟知的用法。當整個妝容都完成後，定妝噴霧拿離臉部20～30cm的位置均勻噴上全臉，不僅可以使底妝持久服貼，也能幫助眼妝、眉毛等重點部位更持妝、不易掉色。

6.補妝更自然

補妝時先用化妝棉或面紙，吸掉臉上的汗水和多餘油脂，噴上一層定妝噴霧，等待自然乾透，再上一層蜜粉或粉餅，再噴一層定妝噴霧，這樣就能讓你補完像是剛畫完妝一樣，自然貼合又薄透。

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關鍵字：

定妝噴霧, 噴霧, 定妝, 妝前, 妝後, 完妝, 保濕, 美妝蛋, 眼影, 補妝
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