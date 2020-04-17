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傳說最小心眼的星座Top 3！巨蟹敏感多疑、第一記性超好愛挑剔

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人都會有不小心得罪別人或引起不滿的時候，有些人大而化之，生氣完沒多久就忘了，或是根本懶得計較，但也有些人天生比較敏感，心眼小，把很多事都看得很重，讓人覺得愛計較。像是以下3個星座就是傳說中的小心眼代表，千萬別傻傻亂踩他們地雷，小心被記恨記很久。

▲小心眼星座Top 3 。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

Top 3：巨蟹座

巨蟹座是個情感很豐富、很念舊的星座，有些你可能早就忘記的事，他們卻當作寶記得牢牢的，而他們的小心眼其實源於有顆柔軟又敏感的心，他們很容易因別人無心的話或舉動感到受傷，所以會用看似堅強的外在來保護自己。

尤其感情方面是他們最在意之處，他們會對另一半非常體貼、事事關切，其實也是在時刻防範別人覬覦、勾引另一半，常常一點風吹草動就會讓敏感多疑的他們開始「發作小心眼」，大吃飛醋，任何會侵犯到他們安全感的事情，都會讓他們計較到底。

▲小心眼星座Top 3 。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

Top 2：天蠍座

若說到愛記仇的星座，很多人都會提到天蠍座，得罪他們的下場大家應該都很清楚。但天蠍也不是真的什麼事都愛計較，只要不觸犯到他們的禁忌，一般情況的他們其實是很有魅力、也算溫和好相處的人。

天蠍座的疑心病重，尤其對於保護自己更是敏感，「誠信」就是他們的小心眼開關之一，如果一旦被發現你做了什麼傷害他們的事，或是濫用他們信任欺瞞他們，愛恨分明、報復心又重的他們就會展開絕地反擊，讓小心眼發揮到最大極限，不管事情大小他們都會一一回報回去，睚眥必報而且是「加倍奉還」。

▲小心眼星座Top 3 。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

Top 1：處女座

追求完美主義的處女座，即使在他人眼中無關緊要的小事，他們也都會一一考慮清楚，其實他們並非刻意要去找別人麻煩，只是謹慎小心又非常在意各種細節的天性，讓處女座容易有愛挑毛病的習慣，但他們不只是對別人，連對自己要求都很高。

加上天生記憶力好，察覺力也強，生活中的大小事他們全都記得一清二楚，若是吵起架來更能感受到他們小心眼的程度，就算你完全都不記得的陳年往事他們都能拿出來說到你傻眼，而且不管男女都一樣，只是處女男平時會將小心眼隱藏得很好，等到他們忍不住了就會一次性來個秋後算賬。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 小心眼, 愛記仇, 記恨, 愛計較, 巨蟹, 天蠍, 處女
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