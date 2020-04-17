fb ig video ETtoday search mobile

高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇

>

▲男生沒說的5個吸引秘密。（圖／翻攝ig,unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、IG@sachi_fujii_official

或許很多人都會覺得，男生就是喜歡高顏值、身材好的女生，雖然亮眼的外表真的會為第一眼印象加分，但根據許多國外研究顯示，除了外表，其實以下5點對男生來說也很有吸引力，到底男生喜歡什麼樣的女生？快來了解一下！

▲男生沒說的5個吸引秘密。（圖／翻攝ig,unsplash）

1.樂觀積極的個性

英國Westminster大學曾對2,157名男學生進行調查，研究哪種類型的女生會讓男生認為最有吸引力，結果發現沒有哪一種特定體型最受到歡迎，但若是女生擁有正面、積極、樂觀的個性，就會使男性被吸引的程度提升。

2.能獨立思考

芝加哥心理學家Jeremy Nicholson表示，有自我想法、立場，比較獨立的女生比起事事都依賴別人、沒有想法的女生，更能吸引男生目光，也更受男生歡迎，但要留意的是，能有個人主見很好，可別過於強勢，硬要將自己的想法套在別人身上，這樣是強迫、控制，反而令人厭煩。

▲男生沒說的5個吸引秘密。（圖／翻攝ig,unsplash）

3.面帶微笑

英國Newcastle大學研究指出，面帶笑容的女性更能吸引男性，尤其是露齒笑，也因此牙齒的整潔也很重要，擁有潔白亮麗的牙齒，笑容也會更美。

4.高音調

Newcastle大學研究還指出，較高的音調會讓男生產生該女性比較女性化、也較年輕的印象，進而影響吸引力。或許有些女生不喜歡一直發出較高亢的聲音，但可以偶爾適時運用，像是跟另一半撒嬌、調情時稍微提高音調，或許會讓另一半感到驚喜。

▲男生沒說的5個吸引秘密。（圖／翻攝ig,unsplash）

5.與母親有相近的特徵

根據日本東京大學研究顯示，面對異性時，男生大多會先被某種髮型、眼睛顏色所吸引，且會在無意識下，尋找與媽媽髮色、眼睛顏色相近的對象，甚至有研究發現，不少男性另一半的身高，也跟自己的媽媽相近。

►能讓情侶感情迅速升溫的5個話題！說點小秘密讓關係更親密

►日雜票選「療癒系女友」特質　長相跌出榜外、冠軍讓人猜不著

►情侶同居的16個真相，搶被子、互推洗碗是常態！網推：超中肯

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 吸引力, 魅力, 受歡迎
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

石原聰美剛出道是肉肉臉！勤練3招消除嬰兒肥　瘦出下巴V線條

石原聰美剛出道是肉肉臉！勤練3招消除嬰兒肥　瘦出下巴V線條

太邪惡了吧！超療癒「貓肉球」美妝刷　好想每天被搧巴掌

太邪惡了吧！超療癒「貓肉球」美妝刷　好想每天被搧巴掌

皮卡丘無線耳機粉絲必收！寶貝球實體化變充電盒　提示音是超萌pika叫聲

皮卡丘無線耳機粉絲必收！寶貝球實體化變充電盒　提示音是超萌pika叫聲

能讓情侶感情迅速升溫的5個話題！說點小秘密讓關係更親密 唇膏最易滋生細菌！「化妝品清潔法」必學，除菌更避免爛臉 全球運動品牌銷售黑暗期！Nike、愛迪達下滑75％　竟然還不是最慘 小S女兒許曦文「高級臉」獲保養代言　愛用面膜竟和大S同款 高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇 馬卡龍色系的「老爹鞋」！Converse攜手小花　替Gianno換上粉嫩的新衣 12星座四月愛情運勢！巨蟹陷入地下戀情、射手座脫單機率高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面