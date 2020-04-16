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風.LUXURY／香奈兒小黑外套袖口變手環錶　珠寶鈕扣下藏時間　

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▲香奈兒 。（圖／公關照）

▲打開MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶的珍珠錶蓋，即顯露鑲滿鑽石的面盤。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Mademoiselle Privé系列是香奈兒（CHANEL）展現各式精巧裝飾工藝的腕錶系列，今年走出圓形錶殼樣式，以靈感源自經典小黑外套袖口設計的手環錶造型亮相，推出以寬版斜紋軟呢緄邊錶帶、搭配具開闔機關珠寶鈕扣的Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕錶系列，打開錶蓋即顯露鑲滿美鑽的面盤，別具巧思。

▲香奈兒 。（圖／公關照）

▲MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶珍珠款，1,473,000元。

▲香奈兒 。（圖／公關照）
▲MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶展開模樣，旋上鈕扣即成為手環錶。

香奈兒經典的斜紋軟呢外套上，精緻的鈕扣是不可缺少的亮眼裝飾，香奈兒女士鍾愛的獅子、山茶花、珍珠等元素常成為鈕扣主角，當然也延用至最新的工藝腕錶上，品牌耗時一年半研發Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕錶的開闔機制，讓佩戴者能同時以鈕扣開啟錶帶及錶蓋，未限量的珍珠錶款選用澳洲養殖的白色珍珠，將直徑15毫米的珍珠剖半作為鈕扣，而錶帶由LESAGE刺繡工坊製作的款式，也採相同概念設計。

▲香奈兒 。（圖／公關照）

▲立體金雕獅子圖案的MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶限量55只，1,596,000元。
▲香奈兒 。（圖／公關照）
▲限量55只的MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶山茶花款，2,272,000元。

Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕錶系列山茶花與獅子錶款，均採用金雕工藝，前者首先於18K黃金雕鑿出山茶花形狀，接著於山茶花表面打洞，運用珠式鑲嵌將鑽石固定其中，再於鑽石周圍打磨小圓珠環繞成圈；香奈兒女士鍾愛的獅子圖案，也以金雕技藝展現威風神態。而名為嘉柏麗‧香奈兒鈕扣神秘腕錶，則運用浮雕工藝，於藍白瑪瑙上雕刻出香奈兒女士側面人像，歷經一個月工時才得以完成，限量5只。

▲香奈兒 。（圖／公關照）

▲以浮雕工藝於藍白瑪瑙上雕鑿出香奈兒女士圖騰的MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶，限量5只，2,609,000元。

▲香奈兒 。（圖／公關照）
▲限量5只的MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶馬爾他十字架款，7,981,000元。

1920年代遊歷威尼斯的經驗，轉化成香奈兒女士的創意來源，拜占庭風格與馬爾他十字架成為她創作的重要元素，此次工藝錶出現兩款馬爾他十字鈕扣的設計，一款搭配斜紋軟呢緄邊錶帶，另一款以雪花式鑲嵌將超過2600顆大小不同的鑽石鋪鑲於錶帶上，為獨一無二的奢華版本。

▲香奈兒 。（圖／公關照）

▲獨一無二的雪花鑲嵌鑽石的MADEMOISELLE PRIVÉ鈕扣神秘腕錶，未定價。

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒
fashion.net

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