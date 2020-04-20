包・開箱／孫藝珍同款Longchamp迷你包藏機關　小資女精品包首選

▲LONGCHAMP 孫藝珍同款Roseau小包、水桶包開箱。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

法國品牌LONGCHAMP全新的Roseau小包系列，是近期時尚圈值得關注的女神收割機之一，不僅出現在日前夯翻的韓劇《愛的迫降》中孫藝珍的手上，張鈞甯、安心亞、宋芸樺也都紛紛背上，由此可見如今小包依舊當道。別看它迷你的外型，一個小機關可以瞬間讓容量翻倍！今日就由《ET FASHION》為大家揭密，更加碼另一款呼聲極高的Roseau Souple水桶包，開箱細節一次看。

▲席捲東西方的Roseau小包。（圖／品牌提供、《愛的迫降》、張鈞甯工作室、安心亞IG）



LONGCHAMP今年春夏重新打造了品牌經典的Roseau系列，並邀請超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）代言拍攝壯麗大片，這款包也經常在她私下的街拍照中出鏡，縮小後的Roseau迷你手提包，保留經典的竹節鎖扣，並加大了提把提耳，多色的選擇、可愛外型與實用性質一舉席捲了東西方時尚圈。

本次《ET FASHION》為大家開箱孫藝珍同款黑色與氣質款沙色迷你Roseau包：

▲本次《ET FASHION》為大家開箱Roseau小包與水桶包。（圖／記者王則絲攝，以下同）



包體十分小巧輕盈，車線相當紮實，而Roseau象徵節節高升的經典竹節鎖扣，則是非常有份量的金屬，而不是空空的塑膠感，手提之外也附有可拆卸背帶，背帶扣環採隱藏式的，平時不會露出來，是貼心的小設計。

而關於大家最在乎的內部容量，一般的短夾與手機可輕鬆放入，如果需要多裝入其他小物的話，也可以把短夾換成卡夾式的錢包，如此一來連補妝用品都放入也不是問題。重點是這款Roseau小包側邊有個機關鈕扣，打開後容量瞬間倍增，開口變得非常大，十分方便拿取。

▲打開與扣著的對比圖。



可肩背、可手提的設計，方便隨時轉換穿搭風格，可以俏皮、可愛，也能氣質又有氣勢。

▲肩背、手提實背穿搭。Roseau系列手提包（小），定價NT＄13,600。



LONGCHAMP的包款一直以來都是小資女孩們心頭好，也是能夠負擔得起的精品入門首選，今年春夏除了上方的Roseau迷你小包，Roseau的Souple系列所推出的柔軟皮革水桶包也很值得列入清單，「水桶包」包型是時下非常流行的款式，抽繩開口設計讓容量更不受限，在這個時期連必備的防疫用品都能輕鬆全數放入。

Souple系列水桶包特別的地方是，它的背帶與開關抽繩是由同一條貫穿，利用竹節鎖扣來調整背帶長度，使用手感簡單又滑順，本系列結合了運動時尚風，比起Roseau迷你小包更帶有休閒的氣息，特別適合洋溢年輕活力的少女們，同款還有推出黑色與粉色。

▲Roseau Souple系列迷你水桶包，定價NT$18,300。



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