馬卡龍色系的「老爹鞋」！Converse攜手小花　替Gianno換上粉嫩的新衣

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自發行首個作品以來，Converse X GOLF le FLEUR*聯名系列便以小花設計與粉嫩配色不斷成為注目焦點，而該系列向來採用Chuck 70、One Star為主軸，但這傳統在去年被全新設計的Gianno鞋款打破，如今雙方於今年4月再度攜手合作，並以呼應春夏的馬卡龍配色為主調，替Gianno換上粉嫩的新衣。

▲Converse X GOLF le FLEUR*替Gianno換上粉嫩的新衣。（圖／翻攝自Converse）

結合戶外、慢跑、籃球等元素的Gianno，是一雙擁有多層次設計的老爹鞋，這回負責設計的造物主泰勒（Tyler, The Creator）透過淺粉、天空藍、鵝黃、蘋果綠等馬卡龍色系延續其設計理念；而在材質與設計方面，運用麂皮、皮革、網眼布等不同面料製成，最後以小花點綴鞋面，使Gianno擁有與上一版截然不同的設計感。

▲Gianno結合戶外、慢跑、籃球等元素。（圖／翻攝自Sneakernews）







▲馬卡龍色系為此次聯名的主調。（圖／翻攝自Sneakernews）







▲運用麂皮、網眼布等面料製成，最後以小花點綴。（圖／翻攝自Sneakernews）

2款全新Converse X GOLF le FLEUR*聯名系列，預計將於4／23在指定Converse專賣店發售，定價為台幣4,180元，想獲得更多資訊，都可以到Converse Taiwan粉絲專業查詢。

相信許多人會覺得這類粉嫩的老爹鞋不好駕馭，因此編輯便推薦Converse近期推出的兩個聯名系列給各位。其一為攜手Fear of God副線ESSENTIALS的兩款Chuck 70 Hi。另一款則為受歡迎的COMME des GARÇONS PLAY Chuck 70愛心鞋，有興趣的朋友，可以在StockX、Dover Street Market官網購得喔！

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