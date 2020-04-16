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《夫婦的世界》渣男老公裝斯文　牽小三手戴TAG Heuer錶

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▲▼ 夫婦的世界 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《夫婦的世界》演出渣男老公的男星朴海俊（左）公然牽著小三的手，腕上手錶出自TAG Heuer。（圖／翻攝自愛奇藝）

記者陳雅韻／台北報導

正在熱播的韓劇《夫婦的世界》，飾演醫生正宮的女星金喜愛，與小三韓素希在劇中搶男人也鬥行頭，愛馬仕（Hermes）名牌包、Roger Vivier精品鞋一件件讓戲迷看得眼花撩亂，除了女演員穿搭用心外，演出渣男老公的男星朴海俊也很講究，與小三在聚會中明目張膽牽手，竟戴著TAG Heuer（泰格豪雅）搶鏡！

▲▼ 夫婦的世界 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲飾演醫生正宮的女星金喜愛在《夫婦的世界》中名牌包多連發，沒錯過愛馬仕經典柏金包。（圖／翻攝自愛奇藝）

猶記得已播畢的《梨泰院CLASS》中飾演反派的男配角安普賢，整齣戲連換3只TAG Heuer腕錶襯托富二代身分；此次TAG Heuer也成為《夫婦的世界》中飾演外遇還毆妻的男星朴海俊相中，佩戴95,900元的Carrera Calibre5自動腕錶搭配白襯衫與西裝褲，示範男士斯文穿搭，但劇中的惡劣行徑還是令戲迷氣得牙癢癢。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲劇中亮相的TAG Heuer Carrera Calibre5自動腕錶（左）95,900元，另有藍色面盤款89,200元。（圖／品牌提供）

朴海俊所戴的Carrera Calibre5自動腕錶，設計風格簡潔，具時、分、秒、日期、星期顯示，兼顧實用功能，除了他戴的銀色Azurage雕紋面盤腕錶，另有深藍色面盤款式。

關鍵字：

《夫婦的世界》, TAG Heuer, 泰格豪雅, 朴海俊
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